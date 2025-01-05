Ümit Özdağ, Öcalan’a özgürlüğün Türkiye’ye faturasını açıkladı. Miting için tarih verdi…

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda “Öcalan çıksın Meclis’te gelsin konuşsun PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bu çağrısının ardından grup toplantısında yaptığı açıklamada, Öcalan ile DEM Parti’nin görüşmesi gerektiğini açıkladı. Bahçeli’nin yaptığı bu çıkışların ardından DEM Partili yetkililer İmralı’da Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Öcalan hapisten çıkıyor mu? Sorularını beraberinde getirdi. Söylentiler önce siyasiler arasında sonra halk arasında yayıldı.

“ÖCALAN’A AF DEMEK TÜM TERÖRİSTLERE KAPSAMLI “GENEL AF” DEMEKTİR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan çıkması durumunda yaşanacakları anlattı.

Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda,

“Bebek katili Öcalan'a özgürlük demek;

PKK'nın dağ kadrosuna,

Hapishanedeki PKK'lı teröristlere,

IŞİD'çi teröristlere,

Selefi cihatçı teröristlere,

Fetöcü teröristlere,

Katillere, hırsızlara, sapıklara da uygulanacak kapsamlı bir "Genel Af" demektir.

Zafer Partisi olarak biz bu kirli tuzağı Türk halkına anlatmaya devam edecek ve şehitlerimizin ruhunu inciten bu alçak süreci baltalayacağız” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizde vatandaşımıza reva görülen duruma nasıl itiraz ediyorsak, ellerinde askerimizin, polisimizin, öğretmenlerimizin, korucularımızın, bebeklerimizin ve masum vatandaşlarımızın kanı olan teröristlerin serbest bırakılmasına karşı da Türk Milleti'nin hukukunu… pic.twitter.com/pI6t5Zwiya — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 5, 2025

ÖZDAĞ’DAN MİTİNG AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terörist Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına "dur" demek için mitingler düzenleyeceklerini açıkladı. Özdağ, yaptığı paylaşımda,

“Ekonomik krizde vatandaşımıza reva görülen duruma nasıl itiraz ediyorsak, ellerinde askerimizin, polisimizin, öğretmenlerimizin, korucularımızın, bebeklerimizin ve masum vatandaşlarımızın kanı olan teröristlerin serbest bırakılmasına karşı da Türk Milleti'nin hukukunu koruyacağız.

09 Ocak'ta Karaman'da ilk mitingimizi yapıyoruz. "Parlamentoda değiliz ama tüm Türkiye'yi parlamento yaparız" demiştik. Madem siz Türk Milleti'nin elinden anayasasını ve devletini alıp, teröristleri Ankara sokaklarında gezdireceksiniz, öyleyse biz de buna "dur" demesini biliriz.” İfadelerini kullandı.