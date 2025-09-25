Ümit Özdağ olası erken seçim için safını netleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Erken seçimin gündeminde olmadığını olası bir seçimde ise DAM ittifakının karşısında olacaklarını ifade etti.

Özdağ şöyle dedi:

*Henüz bir erken seçim atmosferi oluşmadı. Bir DAM ittifakının içinde yanında sağında solunda değil ancak karşısında oluruz.

*DAM ittifakı hangi ittifak: DEM, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ve şu anda mecliste Öcalan komisyonunun ana omurgasını oluşturan ittifak; PKK'ya taviz verme ittifakıdır.

*Biz Türk milleti ve Türk devleti bir terör örgütüne taviz vermesini kabul etmiyoruz. Ve bundan dolayı da Zafer Partilisi olarak bu tarvımızı 'Mehmetçik katillerine af yok' mitingleri ile gösterdik.

*Şimdi de Öcalan'ın komisyonunun yapmış olduğu çalışmaları anlatan panellerle devam ediyoruz ve bunu da sürdüreceğiz. Ekim ayında Öcalan komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan sonucun, yasalaşma sürecine gireceğini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı.