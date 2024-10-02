Ümit Özdağ Selvi'den önce Erdoğan'a cevap verdi: Meclis konuşmasını dinleyip 9 soru sordu

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasam ayılının ilk TBMM Genel Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün açıldı.

Erdoğan, Meclis'te yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılara değinerek, sonraki hedeflerinin Türkiye olduğunu belirtti.

“İsrail tüm suçları pervasızca işledi” diyen Erdoğan, “İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir. Bu niyetini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. İsrail'i uyarıyorum. Lübnan'a kara harekatı diğer saldırılara benzemeyecektir. BM başta olmak üzere tüm devlet, uluslararası kuruluşlar daha fazla çocuk ve kadın ölmeden İsrail'i durdurmalıdır. Lübnan'ı destekleyeceğiz. Bu Gazi Meclis sadece Türkiye'nin değil bölgenin umudu. Üzerinizdeki sorumluluk ağırdır. Tarihten devraldığınız miras ve tecrübeyle bu yükü hakkıyla taşıyacağınıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu..

ÖZDAĞ TEK TEK AÇIKLADI

Erdoğan’ın açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarına değinen Özdağ, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğer TBMM kürsüsünden Cumhurbaşkanı olarak yaptığınız, TBMM’nin detaylı ve dikkatli hazırlanmış açılış konuşmasında İsrail’in bir sonraki hedefinin Türkiye olduğunu açıkladınız. Bu RESMİ DEVLET İSTİHBARATI sonucu yapılmış bir açıklama olmalı” dedi.

Bu bilginin MİT’ten alındığını göz önünde bulundurarak bazı noktalara değinen Özdağ, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Bu durumda,

1) Suriye ile derhal diplomatik ilişki kurmalı ve olası bir İsrail saldırısı karşısında Suriye’ye dolaylı da olsa destek vermelisiniz.

2) İsrail’e anlık istihbarat aktaran Kürecik radarından bilgi akışını durdurmalısınız.

3)İç cepheyi güçlendirmek öncelikle sizin elinizde. Bu ise hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması ile olur. Sizden olmayanlara 2. Sınıf insan muamelesi yapıp, sonra iç cepheyi güçlendirelim diyemezsiniz.

4)TSK’nın emir-komuta zincirini MSB-Genelkurmay Başkanlığı-Kuvvet Komutanlığı şeklinde yeniden tanzim etmelisiniz.

5)Hızla askeri sağlık sistemi kurmalı ve askeri hastaneleri açmalısınız.

6) Irak ordusunu çökerten Kestezani tarikatı ile ilgili bir rapor hazırlatmalı ve dikkatle okumalısınız.

7)Asker sayımız korkunç yetersiz. Asker sayısının yetersizliğinin bedelini Rusya, Ukrayna’da ağır şekilde ödüyor. Bu konuda kararlı olmalı ve gereken önlemleri almalısınız.

8)13 milyon sığınmacı ve kaçak korkunç bir güvenlik sorunu. ABD ordusundan askeri eğitim alan ve çevrim içi olan ülkemizdeki “Afgan askerlerinin” neler yapabileceği açıktır.

9)Ve en son ve en önemli husus, savaş moral gücü yüksek insanla kazanılır. TSK’da yandaş tayinler moral çöküntüye neden oluyor. Buna son vermelisiniz. Savaşı Mustafa Kemal’in askeri olan subayların kazanacağını unutmayın. Türkiye’yi zafere ancak ATATÜRK götürür. Bu gerçeği görerek önümüzdeki riskli süreci yönetebilirsiniz

NE OLMUŞTU?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ı işaret ederek “Bu gerçekler nedeniyle Ümit Özdağ ve o zihniyettekilerin iç savaş provası olan faaliyetleri çok tehlikeli. Tam anlamıyla bir beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar. Bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumdalar” iddiasında bulunmuştu.