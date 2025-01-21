Ümit Özdağ serbest mi bırakıldı? Avukatından dikkat çeken açıklama

Yapıtğı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan soruşturma sonrası Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Özdağ, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a geldi. Emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na getirilen Özdağ, ifade verdi.

Özdağ’a Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ek olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklenmişti. Özdağ’a destek için Zafer Partililerin yanı sıra muhalefet partilerinden isimler de Çağlayan’a gitti.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Avukatı Sevdagül Tunçer'den ilk açıklama geldi. Karar için savcıyı beklediklerini belirten Tunçer şu ifadelere yer verdi;