Ümit Özdağ serbest mi bırakıldı? Avukatından dikkat çeken açıklama

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Ümit Özdağ serbest mi bırakıldı? Avukatından dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyede ifade verdi. Özdağ'ın Avukatı Sevdagül Tunçer yaptığı ilk açıklamada, "Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın savcılık ifadesi az önce tamamlandı. Karar vermesi için savcıyı bekliyoruz. Biz, adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Demokrasi ve hukuk mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yapıtğı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan soruşturma sonrası Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Özdağ, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a geldi. Emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na getirilen Özdağ, ifade verdi.

Özdağ’a Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ek olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklenmişti. Özdağ’a destek için Zafer Partililerin yanı sıra muhalefet partilerinden isimler de Çağlayan’a gitti.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Avukatı Sevdagül Tunçer'den ilk açıklama geldi. Karar için savcıyı beklediklerini belirten Tunçer şu ifadelere yer verdi;

"Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın savcılık ifadesi az önce tamamlandı. Karar vermesi için savcıyı bekliyoruz. Biz, adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Demokrasi ve hukuk mücadelemiz devam edecek."

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