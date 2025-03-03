Ümit Özdağ, Silivri'de 42 günün nasıl geçtiğini anlattı! İşte annesi ve kardeşiyle çekilen fotoğrafın çarpıcı hikayesi...

Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan cezaevinden ilk fotoğraf geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden kendisine yolladığı mektubu köşesine taşıdı. Annesi ve kız kardeşiyle çekilen fotoğrafını gazeteci Öztürk'e gönderen Özdağ, mektubunda, "Beni Silivri'de siyasi karar ile tutuyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı:

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Ümit Özdağ'ın annesi ve kız kardeşi ile çekildiği fotoğrafın hikayesi "7 Şubat'ta annesi ve kız kardeşi ile birlikte poz verdiği bu fotoğraf, Ümit Özdağ'ın cezaevinde eline bu hafta ulaştı." sözleriyle fotoğraf üzerindeki not ile aktarıldı.

CEZAEVİNDE 42 GÜN NASIL GEÇTİ?

Özdağ, cezaevindeki 42 gününün nasıl geçtiğini şu ifadelerle anlattı:

"Böyle bir ortamda Silivri'de 42 gün nasıl geçti? Sabah 08.00'de kalkıyorum. İlk gün 12 saat, ikinci gün 10 saat uyumuştum. Çünkü gözaltında bilinçli olarak yorulmam istendi. Cezaevinde bütün hayatım boyunca mücadele ettiğim terör örgütü mensupları çoğunlukta. Ancak muhalefet mensubu olarak cezalandırılan Osman Kavala, Halk Tv Genel Yayın yönetmeni Suat Toktaş, CHP belediye başkanları ve Gezi Parkı olayları ile ilgili tutuklu Ayşe Barım buradalar.

Saat 12.00'a kadar yazacağım mektupları, notları yazıyorum. Avukatım gelince ona not aldırıyorum. Bu arada demlediğim çayımı içiyor ve kahvaltı yapıyorum. Bir çay makinam, buzdolabım ve televizyonum var. On gazeteye aboneyim. Gazeteler geliyor. Onları okuyorum ve sonra avukat görüşmeleri başlıyor. Ağırlıklı olarak Zafer Partili avukatlar geliyor. Ayrıca birçok CHP genel başkan yardımcısı, milletvekili ziyaret ettiler. Teşekkür ediyorum.

TEK GÜVENDİĞİM TÜRK MİLLETİ

Silivri soğuk mu? Çok soğuk. Ancak cezaevi iyi organize olmuş. Görevliler profesyonel işlerini aidiyetle yapıyorlar. 24 saat sıcak su var. Yemekler oldukça iyi. Kantinden temin edilebilecek çok şey var. Ancak kantinde adalet ve özgürlük, muhalefet mensubu, ikinci sınıf yurttaşlar için yok. Çünkü bizim durumumuz 1960'lı yıllara kadar ABD'nin güney eyaletlerinde yaşayan siyahi Amerikalılara benziyor. Anayasal ve yasal haklarımız askıya alınmış durumda.

Suçsuz olduğum için adaletten bir şey beklemiyorum. Beni Silivri'de siyasi karar ile tutuyorlar.

Sonsuz bir sevgi ile sevdiğim Türk Milleti'nden başka hiçbir kişiye, kuruma, makama güvenmiyorum ve biliyorum ki hüküm siyasetin, adalet Allah'ındır. Ben de Silivri'de Atatürk'e, şehit ve gazilerimize saygı duruşunda bulunurken Allah'a sığınıyorum."