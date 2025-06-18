Ümit Özdağ Silivri'de kaç kilo verdi. 148 günde neler yaşadı?

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da sabah saatlerinde Hacı Bayram Veli Camisi’nde şükür namazı kılarak güne başladı.

Özdağ, daha sonra Gazi Hastanesi’nde tedavisi devam eden gazeteci Nihat Genç’in eşi Nuriye Genç ve oğlu Laçin Genç'i ziyaret etti.

TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Zafer Partisi liderinin sonraki durağı Anıtkabir oldu. Öğrencilerin fotoğraf çektirme talebini geri çevirmeyen Özdağ, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, mozolesi başında dua etti.

Özdağ, İsmet İnönü'nün de mezarı başında dua ettikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Daha sonra MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Ümit Özdağ'dan tahliye sonrası parti genel merkezinde ilk konuşma

DAVUL ZURNA İLE KARŞILANDI

Partililer Özdağ'ı davul ve zurnalarla karşıladı. Seymenlerin oyununu izleyen Özdağ'a genel merkez önünde hazırlanan ve vatandaşlara dağıtılan lokma ikram edildi. Özdağ, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

Ümit Özdağ özgürlüğüne kavuştu! İlk paylaşımı olay oldu...

- Sevgili arkadaşlarımız burada gördüğünüz gibi büyük bir neşe içerisinde ve davulla zurnayla karşıladılar. Ancak ortada ne yazık ki davul ve zurnayla neşe içerisinde olabileceğimiz bir Türkiye manzarası yok. Birçok suçsuz insan haksız yere tutuklu olarak şu anda Silivri'de ve değişikçe cezaevlerinde kalıyorlar. Hepsine buradan ayrı ayrı selamlarımı yolluyorum. Ekrem Bey'e selamlarımı yolluyorum. Buğra Bey'e selamlarımı yolluyorum. Hiç içeride olmaması gerektiğini düşündüğüm Ayşe Barım Hanımefendi'ye selamlarımı yolluyorum.

"BURUK BİR SEVİNÇ"

- Bütün haksız şekilde tutuklu olan ve düşman ceza hukuku çerçevesinde tutuklu olan bütün insanlara selamlarımı yolluyorum. Zafer Partisi’nin mensupları, bütün arkadaşlarım haklı olarak benim 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmamdan büyük bir sevinç duydular ama bu sevinç adaletsizlik devam ettiği için, düşman ceza hukuku uygulamaları devam ettiği için buruk bir sevinç.

Yandaş gazeteci Ümit Özdağ'ın tahliye kararını saatler önce duyurdu

- İnşallah hukuk devleti tesis edildiğinde bütün yurttaşlar aynı hukuk çerçevesinde bağımsız yargı oluştuğu zaman, şu anda yok çünkü böyle bir yer, bağımsız yargı oluştuğu zaman hep birlikte o zaman sevineceğiz. Ama daha önce kişisel sevinç alanında kalıyor ki bu da sorumluluk mevkiinde olan siyasetin yapmaması gereken bir şey. İnşallah o günleri birlikte görürüz. İnşallah Türkiye'de siyasetçiler basından korkarlar ama basın siyasetçilerden korkmaz.

"10 GAZETE OKUYORDUM"

- İçeride doğrusu çok vaktiniz oluyor. 10 gazete okuyordum ve üç tane de televizyon kanalının yayın yapılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdum. Onlar da kabul ettiler ve bağlattılar. Böylece onları da izleme şansım oldu. Tabii bir de sürekli gelen avukatlar vardı ve ziyaretçiler vardı. Ben de günde aşağı yukarı 10-12 ziyaretçi alıyordum. Bazen 18'e kadar yükseliyordu sayı. Onun için dışarıda ne olup bitiyor büyük ölçüde izleme imkanımız oluyordu. O çerçevede tespitlerimin dışarıya çıkınca değişeceğini, farklılaşacağını düşünmüyorum.

"BUĞRA BEY GÖBEĞİNİZ GİDECEK DEDİM"

Makam odasında gazetecilerle sohbet eden Ümit Özdağ, kilo verdiğinin söylenmesi üzerine "Silivri zayıflatıyor. Gerçekten 8 kilo kadar kilo verdim. Daha sonra Silivri'ye getirilen Buğra Gökçe bey çok muhterem bir zat, görür görmez kendisine dedim ki 'Buğra bey burada bu göbeğiniz gidecek' haklı da çıktım. O da şimdi çok daha fit. Onlara da buradan çok selamlarımı iletmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda onlar da özgürlüklerine kavuşurlar. Ekrem Bey de, Buğra Bey de, Aykut Erdoğdu da. Kendisi benim Gazi Üniversitesi'nden öğrencim" dedi.