Ümit Özdağ ‘şimdi daha iyi anlıyorum’ diyerek bombayı patlattı! Ünlü gazeteci açıkladı

Gazeteci Bahar Feyzan, 20 Ocak 2025 tarihinde Ankara’da yemek yediği esnada gözaltına alınan ve 21 Ocak'ta, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu" işlediği iddiasıyla tutuklanarak ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Feyzan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevi önünden bir fotoğraf paylaşarak “Silivri’de Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim” sözlerini sarf etti.

"KEŞKE DAHA ÖNCE SAHİP ÇIKSAYDIM, OSMAN KAVALA’YA”

Ümit Özdağ’a iddianamesini sorduğunu belirten Feyzan, Özdağ’ın, “Osman Kavala’nın masum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke daha önce sahip çıksaydım, Osman Kavala’ya” dediğini açıkladı.

Feyzan X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Silivri’de Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim.

İddianamesini sordum.

Ama en önemlisi; “

Osman Kavala’nın masum olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke daha önce sahip çıksaydım, Osman Kavala’ya” dedi.

Bir gazeteci olarak gözlemim siyasi duvarlarını yıkan bir Ümit Özdağ ile karşılaştım.”