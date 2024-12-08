Ümit Özdağ, 'Sırada Türkiye var' diyerek açıkladı. İsrail’in planı ortaya çıktı

Suriye’de muhalif güçler başlattıkları savaşta Esad rejimini tamamen devirmeyi başardı. Esad ailesinin Suriye üzerindeki hükmü 54 yıl sonra sona erdi.

Yaşanan olay dünya gündeminde geniş yer bulurken, konuyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Esad’ın iktidardan düşmesine çok sevindiğini ve bu düşüşün İsrail’in operasyonlarının sonucu olduğunu açıkladı.

"SIRADA İRAN VE TÜRKİYE VAR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye’de yaşanan rejim devriminin ardından İsrail’in hedefindeki ülkenin Türkiye ve İran olduğunu, buraları da parçalayıp büyük Kürdistan devletini kurmaya çalıştığını açıkladı.

Özdağ yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Netanyahu Beşar Esad’ın iktidardan düşmesine çok sevinmiş ve bu düşüşü İsrail’in operasyonlarının sonucu olduğunu açıklamış. Doğru söylüyor. İsrail, Ortadoğu’da büyük Kürdistan için Irak, Suriye, İran ve Türkiye’nin tek tek parçalanması politikasında ısrarcı. Mart 2003-Aralık 2024 arasında geçen 21 yılda Irak ve Suriye parçalandı. Sırada İran ve Türkiye var. Başka kimler Beşar Esad’ın devrilmesine seviniyor bir bakalım?”