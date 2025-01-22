Ümit Özdağ sonrası sıradaki hamleyi açıkladı! Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi’den olay çıkış…

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin, iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den olay sözler geldi. Selvi, “Sadece Ümit Özdağ yetmez Zafer Partisi hakkında da ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ten kapsamlı bir dosya hazırlanmalı” şeklinde çıkışta bulundu.

SELVİ’DEN OLAY SÖZLER

Saray’ın derin kulağı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ‘Otel yangını değil ihmal öldürdü’ başlıklı köşe yazısında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin flaş ifadelerde bulundu. Selvi, “Ümit Özdağ hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçundan soruşturma açılması ise gecikmiş ama yerinde bir karar. Sadece Ümit Özdağ yetmez Zafer Partisi hakkında da ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ten kapsamlı bir dosya hazırlanmalı” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.