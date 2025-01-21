Ümit Özdağ soruşturmasında yeni gelişme!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Özdağ'ın dosyasının savcılığa teslim edildiğini ve soruşturmaya gizlilik kararı alındığını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI 'ALINDIĞINI' SÖYLEDİ

Özdağ'ın soruşturmasına gizlilik kararı alındığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi.Soruşturmaya gizlilik kararı alındı.Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz.Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır." dedi.