Ümit Özdağ, süreç komisyonunu yerden yere vurdu! Asıl hedeflerini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Öcalan Komisyonu’nun işi: Öcalan’ı terör örgütü elebaşı olan bir mahkum konumundan siyasi liderliğe terfi ettirip meşrulaştırmak Anayasa’da ve yasalarda Öcalan’ın istediği değişiklikleri tartışarak kamuoyunu bu değişikliklere psikolojik olarak hazırlamaktır" ifadelerini kullandı.

Özdağ, şu görüşlere yer verdi:

"Dün TBMM’de Öcalan komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyon kendisine bir isim verdi ama biz de biliyoruz, bütün Türk milleti de biliyor, bu komisyonun gerçek ismi Öcalan Komisyonu’dur. Deniyor ki, komisyonun görevi anayasa yapmak değil PKK’nın silah bırakma sürecini izlemekmiş. Güldürmeyin. TBMM komisyonunun işi bir terör örgütünün silah bırakmasını izlemek olabilir mi? Bunu MİT ve TSK yapar.

Öcalan Komisyonu’nun işi: Öcalan’ı terör örgütü elebaşı olan bir mahkum konumundan siyasi liderliğe terfi ettirip meşrulaştırmak Anayasa’da ve yasalarda Öcalan’ın istediği değişiklikleri tartışarak kamuoyunu bu değişikliklere psikolojik olarak hazırlamaktır. Öcalan’ın kendisi komisyonun Öcalan komisyonu olduğunun o kadar farkındadır ki komisyonu İmralı’ya ayağına çağırabilecek ölçüde fütursuzlaşabiliyor.

Gelmezler ise savaş çıkar diye tehdit ediyor. Tabii, fütursuzlaşan Öcalan’a değil, onu fütursuzlaştıranlara bakmak lazım. TBMM Öcalan’ın ayağına gidecek mi hep beraber göreceğiz. Zafer Partisi, Öcalan Komisyonu'nun bütün faaliyetlerini yakından izleyecek ve atılan her adımı, alınan her kararı analiz ederek Türk halkına gerçekleri tüm çıplağı ile anlatacak."