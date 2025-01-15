Ümit Özdağ, Suriyeli gerçeğini açıkladı. Fahrettin Altun'a tepki gösterdi

Özdağ, "Bak Fahrettin, Dezenformasyon Merkezi'nden 'Ümit Özdağ doğru söylemiyor, Suriyelilerin öncelik hakkı yok' diyorsun ya, dezenformasyon yapıyorsun ya, bak yalanlarınız nasıl ortaya çıkıyor. Suriyelilerin, hastanede Türklerden önce tedavi hakkı var kardeşim, yalan söylemeyin bu millete" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın Sincan İlçesindeki Çarşamba Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşın ve pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Her hafta pazara geldiğini belirten bir vatandaş Özdağ'ın fiyatları nasıl bulduğunu sorması üzerine, "oldukça pahalı, fiyatlar geçen seneye göre neredeyse iki katı" yanıtını verdi.

"YILDA 11 MİLYAR DOLAR SURİYELİLERE AKTARIYORUZ"

Bir başka vatandaş ise ekonominin nasıl düzeleceğini sorması üzerine Özdağ, "Önce devletten tasarrufa başlayacağız. Eskiden emekli, emekli olduğu zaman son aldığı maaşın yüzde 70'ini alırdı, şimdi yüzde 40'nı alıyor. Eskiye döndüreceğiz ve emekli yine yüzde 70'ni alacak, refah payından yüzde 100 alacak. Devlet, Suriyelilere para aktarmayıp emeklisine, çalışanına aktaracak. Yılda 11 milyar dolar Suriyelilere aktarıyoruz." yanıtını verdi.

"SURİYELİLERİN, HASTANEDE TÜRKLERDEN ÖNCE TEDAVİ HAKKI VAR KARDEŞİM, YALAN SÖYLEMEYİN BU MİLLETE"

Aynı vatandaş Özdağ'ın yanıtının üzerine hastanede Suriyelilere öncelik tanındığını iddia ederek, "Eşimin dişini çektirecektim cuma günü ama 'sana sıra yok' dediler. Suriyeli gitti cuma günü dişini çektirdi. Benim eşim pazartesi gününe kadar bekledi dişi ağrıya ağrıya" dedi. Bunun üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenen Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Bak Fahrettin, Dezenformasyon Merkezi'nden 'Ümit Özdağ doğru söylemiyor, Suriyelilerin öncelik hakkı yok' diyorsun ya, dezenformasyon yapıyorsun ya, bak yalanlarınız nasıl ortaya çıkıyor. Suriyelilerin, hastanede Türklerden önce tedavi hakkı var kardeşim, yalan söylemeyin bu millete."

"ZOR ŞARTLARDA OKUTUYORUM BEN ÇOCUĞUMU VE ÇOCUĞUM DİYOR Kİ 'BIRAKAYIM MI ANNE BEN OKULU' ZORLUKLARLA OKUTUYORUZ"

Pahalılıktan dert yanan ve geçim sıkıntısı nedeniyle oğlunun okulu bırakmak istediğini belirten bir vatandaş, Özdağ'a, "Benim çocuğum eğitim fakültesinde okuyor. Biliyorsunuz, öğretmenliği de zorlaştırdılar. Zor şartlarda okutuyorum ben çocuğumu ve çocuğum diyor ki 'bırakayım mı anne ben okulu' zorluklarla okutuyoruz." Demesi üzerine Özdağ, "Sakın bırakmasın, okulunu başarıyla bitirsin. Bu mülakat belası ortadan kalkacak." yanıtını verdi.

Elleri poşetlerle dolu bir başka vatandaş ise Özdağ'a "Baya bir şey aldık ama pahalı aldık" dedi.

Özdağ'ın bir başka vatandaşa her hafta gelip gelemediğini sorması üzerine vatandaş, "Her hafta gelemiyorum. Ayda bir geliyorum, para mı yetiyor ki." yanıtını verdi.

"VATANDAŞ ÇOCUĞUNU MU OKUTSUN, BALIK MI ALSIN?"

Özdağ'ın bir balıkçı esnafına işlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine esnaf, "Fiyatlar pahalı, insanlarda da para yok. Vatandaş ev kirası mı versin, çocuğunu mu okutsun, balık mı alsın?" dedi.

"ALIM GÜÇLERİ DÜŞTÜĞÜ İÇİN ANCAK TORBANIN DİBİNİ DOLDURABİLİYORLAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, "Her gün bir başka pazar yerine gidiyoruz. Dün Eskişehirdeydik, daha önce Adana ve Karamandaydık. Pazar yerlerini ziyaret ettik. Vatandaşın ve esnafın söylediği şey her yerde aynı. Vatandşın alım gücünde düşüş olduğu için esnaf geçen seneye göre yüzde 50 müşteri kaybetmiş durumda. İnsanlar da alım güçleri düştüğü için ancak torbanın dibini doldurabiliyorlar." dedi.

"ÜRÜNLER YÜKSEK VATANDAŞ ALAMIYOR"

Satışlarının düştüğünü belirten bir başka pazar esnafı ise Özdağ'a, "Hiç iyi değiliz, ürünler yüksek vatandaş alamıyor. Alım gücü düştü. Emekliler, asgari ücretli çalışanlar hiçbir şey alamıyorlar. Ürünlere bakıp gidiyorlar" dedi.

Ayda iki defa pazara geldiğini belirten vatandaş, Özdağ'a, "Eşim çalışıyor, ben ev hanımıyım. Eve tek maaş giriyor, yetmiyor. Zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.