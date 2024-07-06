Ümit Özdağ Suriyelilere 1 yıl mühlet vereceklerini ve gitmeyenleri tutuklayacaklarını açıkladı

İzmir’e Zafer Partisi’nin Kemalpaşa ve Buca İlçe Başkanlıklarının açılışı için giden Genel Başkan Ümit Özdağ Buca İlçe Kongresi’ne de katıldı.

Burada Suriyeliler ve kaçaklarla ilgili açıklama yapan Özdağ “Ülkesine dönmeyeni tutuklayacağız” dedi.

Sığınmacılar konusun üzerinden dikkat çeken sözler kullanan Zafer Partisi lideri “Sığınmacılar konusunda söylediğimiz her şey doğru çıkıyor. Yapacak başka işlerimiz de var. Bana daha önce Ümit Özdağ çok sert diyen vatandaşlarımız bugün bana biz hata etmişiz, siz doğru demişsiniz diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Devamında Özdağ “Kayseri’de ve bazı kentlerde yaşanan olaylar, aynı süreçlerde farklı nedenlerle Suriye’nin kuzeyinde yaşanan olaylar, sığınmacı ve kaçak politikasının ne kadar doğru olduğunu tüm Türk milletine gösterdi. Bir daha bu tarz olayların olmaması, Suriye’de yaptıkları gibi iç savaş çıkarmamak için kaçakları devletler hukukuna uygun, kendi hukukumuza uygun bir şekilde ülkelerine yollayacağız." dedi.

"1 YIL MÜHLET VERECEĞİZ"

Zafer Partisi Lideri şu ifadeleri kullandı:

Eskiden zorla yollayacağız diyordunuz şimdi değiştiniz mi diyorlar? Hukukun uygulamaları zor kullanılan uygulamalardır. Sizi ne zaman eğiteceğiz bilmiyorum. Zafer Partisi ilk gün ne söylediyse bugün de onu söylemekte. Sığınmacıların vatanlarına dönmesi için Suriye ile görüşeceğiz. Geri dönüş için şartları oluşturacağız. Sonra bu insanlara yapılan sağlık, sosyal yardımları keseceğiz.

1 sene içinde geri dönmeleri için mühlet vereceğiz, yol konusunda yardım edeceğiz. Ben dönmem diyenleri tutuklayıp yargıya teslim edeceğiz. Burası dünyanın lunaparkı değil. Burası bizim vatanımız bedeli kanla ödenmiş Bu vatanı kimseyle paylaşmaya niyetimiz yok. Türkiye benim vatanım, öyle kalacak" dedi.

KAYSERİ'DE NELER YAŞANDI?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir Suriyeli şahıs 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayın duyulması üzerine mahalle sakinleri sokaklara dökülüp araçları devirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bu olaylar sırasında 10 polis memuru yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.

Suriyeli şüpheli gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Valiliği de konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Olayların ardından Suriye'de Türklere ve Türk askerlerine saldırılar düzenlendi. Türklere ait tırlar ve araçlar hedef alındı.