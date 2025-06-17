Ümit Özdağ tahliye oldu! Açıklama yapıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden tahliye oldu. Tahliye kararı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi,

"Hepinizi selamlıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Öncelikle burada 149 günden beri Zafer otağını kurup her gün 24 saat soğukta, karda, kışta, kıyamette güneş altında nöbet tutan bütün Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim.

Bana atılan suç Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak, halkı kin ve nefrete kışkırtmak suçu konusunda ellerinde hiçbir delil olmamasına savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen Ümit Özdağ'ın adı yazıyor, onun tahrik ettiği yazıyor diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesine bunlara rağmen...

"5 AY BENİ TEK HÜCREDE TUTTULAR. HİÇBİR SUÇUMUZ YOK"

5 ay beni tek hücrede tuttular. Hiçbir suçumuz yok. Suçumuz olmadığına dair kanıtlarımız var. Ama bizi hapis edebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal haklarımız güvence altında değil.

Arkadaşlar ilk siyasal açıklama nerede kalmıştık. Oradan devam edeceğiz."

"EKREM BEY İLE YAKINLAŞMA ŞANSIMIZ YOKTU"

Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi hakkında konuşan Özdağ, “Hapishane şartlarında tutukluların birbirleriyle görüşmeleri mümkün değil. Ancak avukat görüşü sırasında karşılaşabiliyorsunuz. Ekrem bey ile yakınlaşma şansımız yoktu. Avukat görüşmesi sırasında selamlaşma oluyor ama görüşme mümkün değil” dedi.

Özdağ, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"ŞÜKÜR NAMAZI KILMAK İSTEDİM JANDARMA İZİN VERMEDİ"

"Doğrusu benimde en çok merak ettiğim husus gerekçeli kararın nasıl verileceği. Göreceğiz. Ben buradan çıkar çıkmaz ilk yapmak istediğim şey şükür namazı kılmaktı. Jandarma izin vermedi. Camide kalabalık olur diye. Şimdi Ankara’ya geçeceğim ve ondan sonra çalışmalara başlıyoruz."

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