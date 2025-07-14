Ümit Özdağ talimat verdi! ‘Gelen bilgi doğruysa…’

Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ talimat verdi! ‘Gelen bilgi doğruysa…’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 Temmuz tarihinde darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 Temmuz darbe girişimi 9. yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiğini iddia etti.

Özdağ, binaların kontrol edilmesini isteyerek, gelen bilginin doğru olması durumunda partisinin il ve ilçe başkanlarına "Törenlere katılmayın" talimatı verdi.

"İL VE İLÇELERİNİZDE DÜZENLENEN TÖRENLERE KATILMAYIN"

Özdağ, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Yarın 15 Temmuz. FETÖ’cü darbe girişiminin 9. Yılı. Bazı kaynaklardan yarın devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi. Nihayet Gaziantep’te yerel basın bu bilgiyi paylaştı. Eğer bu bilgi doğru ise (Yarın sabah binaları bizzat kontrol ederek teyit edin) Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımıza talimatımdır: il ve ilçelerinizde düzenlenen törenlere katılmayın."

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