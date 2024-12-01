Ümit Özdağ tehlikeye dikkat çekti, savcılara ve istihbarata çağrı yaptı: Kökü dışarıda olan bu gruplara dikkat edin

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendilerini hedef alan grup hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ, “Türk Gelin Yabancı Damat Harmony projesi ile Türk kızlarının sistemli çalışma ile yabancılarla evlenmesi projesini yürütenler toplantılarında Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’a saldırmadan yapamıyorlar” diyerek şunları söyledi:

İSTİHBARAT BU PROJEYİ İNCELEMELİ

“Herkes eşini seçmekte özgürdür. Bir kadın veya erkek başka bir ulustan, dinden, dilden birisine aşık olabilir, evlenebilir. Ancak bu tür bir sistematik evlendirme/teşvik projesi kötü niyetli, siyasi anlamda ahlaksız bir projedir. Cumhuriyet savcılarını bu konuda araştırma yapmaya davet ediyoruz. Keza istihbaratın da muhalefeti değil bu tür kökü dışarıda olduğu belli olan projeleri incelemesi gerekiyor.”

ZAFER PARTİSİ’Nİ HEDEF ALDILAR

Zafer Partisi’ni hedef alan örgütün toplantısında, kürsüye çıkan konuşmacı ağır suçlamalarda bulunarak şöyle dedi:

“Mesela, Zafer Partisi örneğinden bahsediyorlar ya… Nefret yasası geçtikten sonra Ümit Özdağ tasını tarağını toplayıp Ege’de bir köye mi yerleşecek, domates yetiştirmeye mi başlayacak? Bizce böyle olmayacak. Bizce Ümit Özdağ yine çizilen sınırlar içinde insanları etkilemeye devam edecek. Bizce Ümit Özdağ oynaması gereken oyunu tekrar oynayacak ve o griden siyaha çektiği kesimi yine çekmeye devam edecek. Bugün hükümet kapanışına şöyle bir anlatıları var ve bizce realiteden çok uzaklar ve kendileri çok naif bir maç oynuyor. Bugün Suriyeliler ile hiç karşılaşmamış, hiç etkileşime geçmemiş insan var mı? Bu insanlar nasıl Zafer Partisi’nde silahlanıyor? Bu salonda hiç Suriyeli görmemiş, yaşadığı yerde Suriyeli ya da Afgan olmayan bir insan evladı var mı? Bence yok.”

SİVİL TOPLUM KURULUŞUYMUŞ

Harmony adlı organizasyonun destekleyicisi ve örgütleyicisi, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (ULFED) adlı bir kuruluş. ULFED, kendisini, “ Suriye asıllı Türk sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye uyum sürecini desteklemek amacıyla iletişimi güçlendirme, kapasite ve yasal ortamı geliştirme alanlarında faaliyet gösteren bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir birliktir” şeklinde tanıtıyor. Harmony Projesi

HARMONY PROJESİ NEDİR?

Harmony Projesi, şöyle tanımlanıyor: Sosyal medya, kültürel faaliyetler ve eğitimler düzenleyerek göçmenlerin pozitif görünürlüğünü öne çıkarmayı, toplumsal uyumu savunmayı ve ayrımcılığa karşı bilinci artırmayı hedefleyen bir sivil toplum girişimidir.

Hedefler ve Çalışma Alanları: Nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı bilinçlendirici eğitimler yapmak. Göçmenlerin pozitif imaj ve görünürlüğü için çalışmalar yürütmek. Çeşitli kurumlar ile temas halinde olmak ve göçmenlerin bu kurumlar tarafından tanınmasını sağlamak.

FAALİYETLERİNİ SIRALADILAR

Eğitim: Harmony sosyal uyumu ve kültürlerarası etkileşimi geliştirmek ve insan hakları, ayrımcılık gibi konular hakkında farkındalığı artırmak için eğitimler düzenler.

Kültür / Sanat: Göçmenlerin kültürlerini, yaşam tarzlarını, kültürel ve insani benzerlikleri ortaya koymak, kişilerin farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına saygı duymasını sağlamak ve empati yapmalarına katkı sunmak için kültür-sanat programları organize eder.

Medya: Göçmenlerin pozitif görünürlüğünü arttırmak, kapsayıcı bir toplum inşa etmek için farkındalık yaratmak ve toplumun farklı kesimlerinden insanların hikâyelerini duyurmak için medya çalışmaları yürütür.