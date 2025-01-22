Ümit Özdağ tutuklanmasına, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den dikkat çeken açıklama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "66 canın yitirildiği böylesine bir günde bir genel başkan adeta suç uydurularak tutuklandı. Ümit Özdağ'ın tutuklanma kararı sadece ve sadece AKP'ye kaybettirecektir! Sarayın yargı eli ile korktuğu beğenmediği herkese uzanışına karşı bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in de söylediği gibi hep birlikte hareket edeceğiz. Safları sıkılaştıracak, karanlığı yıkacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "66 canın yitirildiği böylesine bir günde bir genel başkan adeta suç uydurularak tutuklandı. Ümit Özdağ'ın tutuklanma kararı sadece ve sadece AKP'ye kaybettirecektir! Sarayın yargı eli ile korktuğu beğenmediği herkese uzanışına karşı bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in de söylediği gibi hep birlikte hareket edeceğiz. Safları sıkılaştıracak, karanlığı yıkacağız!"