Ümit Özdağ ve İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi! Zafer Partisi ve MHP arasında ipler geriliyor

Zafer Partisi lideri ve eski MHP'li Ümit Özdağ ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesapları üzerinden tartıştı.

Bengü Türk'ün, Yönter'in kendisine yönelik "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sen MHP'de görev yaparken çıtın çıkmıyordu. Sen kime hizmet ediyorsun? Sen Genel Başkanımıza laf edecek en son insan bile değilsin. Görevlisin, işbirlikçisin. Bir Bozkurt’un hükmünü, çakalların fermanı bozamaz!" sözlerini içeren paylaşımını alıntılayan Özdağ, Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak, sert eleştirilerde bulundu.

Özdağ, Ateş cinayeti üzerinden Yönter'e "Hadi oradan Hüdaverdi kılıklı İzzet, sen önce rahmetli Sinan Ateş’in hesabını annesine, karısına ve çocuklarına ver öyle konuş. Bu iktidarda adaletin gerçekleşmesi gecikebilir ancak sonunda adalet bu dünyada da öbür dünyada da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"UMUTLARIN BOŞA DÜŞTÜ"

Özdağ'ın bu paylaşımına yanıt veren Yönter ise "Ümit Bey, seninle ilgili hükmü tarih verecek, merak etme, iftira ve istismar siyasetin çuvalladı, panik halindesin. Adalet hepimiz için bir gün tecelli edecek, biz rahatız, çiğ süt içmedik, bu nedenle de karnımızda ağrı yok. Fakat seni korku dağları sarmış. Liderimize ve partimize yönelik beşinci kol faaliyetine gönüllü olarak katılmandan dolayı yüzünün kıpkırmızı olacağı günler uzak değil. Esad devrildi, umutların boşa düştü, hesapların bozuldu, sorun ve sıkıntın da bu. Haydi başka kapıya" şeklinde yanıt verdi.

Özdağ ise "Benimle ilgili hükmü tarih verecek. Seninle ilgili hükmü ağır ceza mahkemesi verecek. Ve ilahi adalet" dedi.