Ümit Özdağ: Yağma için Suriye'ye geçenleri 'bakın gidiyorlar' diye alkışlıyorlar

Savaştan kaçtıkları için Türkiye'ye geçen milyonlarca Suriyelinin ülkelerine döneceği, hatta bu nedenle Türkiye'de kiraların düşeceği, işsizlik sorunun azalacağı üzerine tartışmalar başlamıştı. Uzmanlar Türkiye'deki Suriyelilerin kendi istekleri ile Suriye'ye dönmesinin beklenmesinin naif bir düşünce olduğunu dile getirirken, kurulduğu günden beri sığınmacı politikaları üretin Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"SURİYELİLER DÖNÜYOR ALGISI OLUŞTURULUYOR"

Ümit Özdağ, iddialara göre ülkelerine döndükleri söylenen Suriyelilerin, ülkelerindeki gayrimenkullerini yeniden almak hatta iddialara göre yağmalara katılmak için geçtiklerini söyledi.

Özdağ, Suriyelilerin ülkelerine döndükleri algısının oluşturulmak istendiğini savundu. Özdağ "Zerre kadar samimiyseniz Suriyelilere verdiğiniz “ Geçici koruma statüsünü” sona erdirdiğinizi ilan edin" dedi.

Ümit Özdağ, paylaşımda "Biz ülkemizde yaşayan toplam 13 milyon Suriyeli sığınmacı ve çoğunluğu Afgan, Afrikalı vs kaçağı 1 senede ülkelerine yollayacağız dediğiniz zaman “Nasıl yollayacaksınız o kadar insanı?” diye ayağa kalkanlar, Zafer Partisi’ni insan haklaını çiğnemek ile suçlayanlar, yabancı düşmanı diye saldıranlar şimdi Suriye sınırındaki illerimizde yaşayan bazı Suriyeliler gayrimenkullerini kontrol etmek ve bazıları da iddialara göre yağma için Suriye’ye geçince “Bakın Suriyeliler gidiyor” diye tempo tutuyor, bütün Suriyelilerin geri dönmek için harekete geçtiği algısını oluşturmak istiyorlar: Eğer zerre kadar samimiyetiniz var ise sığınmacılar ile ilgili yönetmelik ve yasayı uygulayarak Suriyelilere verdiğiniz “ Geçici koruma statüsünü” sona erdirdiğinizi ilan edin. Suriyelilere yapılan sağlık yardımının durdurulduğunu ilan edin. Onlarda hastanede para ödesinler. Aldıkları ilacın parasını ödesinler. Diğer ayni ve maddi yardımları durdurun. Hadi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.