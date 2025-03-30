Ümit Özdağ: Yargılanmak istiyorum

Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 21 Ocak’ta tutuklanmıştı. Ancak hakkında bir iddianame hazırlanmadığı için henüz bir yargı süreci başlamadı.

En son hakkındaki yargı sürecinin uzatıldığını savunarak bayram sonrası açlık grevi yapacağını duyuran Ümit Özdağ yaptığı son paylaşımla isyan etti. Neden yargılanmasının geciktirildiğini soran Ümit Özdağ, "Beni yargılamak için tutuklamadınız mı?" diye sordu.

Ümit Özdağ’ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?” ifadelerini kullandı.