Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Yeniçağ’a konuştu: Yeniden Refah tabanı partilerinin Cumhur İttifakı’na satılmış olduğunu düşünüyorlar

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 10 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

İnce’nin hemen ardından Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan 63.027 imza ile yer alıyor.

Sinan Oğan'ı 20.400 imza ile Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek takip ediyor.

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek.

“BU ÜLKEDE ATATÜRKÇÜLERİNİN, TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN YAŞADIĞINI KİMSE UNUTMASIN”

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan ve devam eden imza süreciyle ilgili Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “İki gün içerisinde kalan imzayı tamamlarız. Bugün 22 binden fazla imza aldık. Bu ülkede Atatürkçülerinin, Türk milliyetçilerinin yaşadığını kimse unutmasın. Türkiye’yi HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayız.” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının ardından, Sinan Oğan’ın Yeniden Refah Partisi tabanına seslenmesinin sorulması üzerine Özdağ, “Yeniden Refah tabanı kendisini ihanete uğramış hissediyor. Partilerinin Cumhur İttifakı’na satılmış olduğunu düşünüyorlar. Bun bize de söylüyorlar. Cumhur İttifakı’na destek vermek istemeyen ama Millet İttifakı’na da destek vermek istemeyen vermeyecek insanların aday olarak Sinan Oğan’a destek vermesi makuldür.”

SİNAN OĞAN YENİDEN REFAH TABANINA BÖYLE SESLENMİŞTİ

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbakan açıklamasında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri prensipler konusunda kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık" sözleriyle Cumhur İttifakı’na katıldıklarını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Yeniden Refah Partisi’nin kararı ardından partinin tabanına seslenerek kendisine imza vermeye davet etti. Oğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aziz Türk milleti, bugün Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı saflarına katıldığını gördük. Buradan bütün Yeniden Refah Partisi tabanına sesleniyorum. Biz buradayız biz mücadeleye devam ediyoruz. 20 yıllık AKP iktidarının bu ülkeye yaptığı eziyetleri sonlandırmak için bütün Yeniden Refah Partisi tabanını bize imza vermeye davet ediyorum. Gelin hep beraber daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim."

AN İTİBARİYLE KİM KAÇ İMZA TOPLADI

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre üçüncü günün sonunda imza sürecinde oluşan son durum şöyle:

Muharrem İnce: 104 bin 357

Sinan Oğan: 63 bin 027

Doğu Perinçek: 20 bin 400

Yakup Türkal: 2462

Erkan Trükten: 1604

Tevfik Ahmet Özal: 1025

İrfan Uzun: 698

Halil Murat Ünver: 369

Hilmi Özden: 333

Davut Turan: 106