Ümit Özdağ’a büyük kıskaç! Zafer Partililer çılgına döndü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, Ankara’dan apar topar İstanbul’a getirildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat eden Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

Yaşanan olay sonrası Zafer Partililer Silivri’de Ümit Özdağ için nöbete geçti. Arsa kiralayan partililer, bölgeye çadır kurarak Ümit Özdağ için beklemeye başladı.

İstanbul Valiliği, çadırın en az 1 kilometre uzağa taşınması talimatını verirken, nöbetin beşinci gününde çadır söküldü.

Çadırın sökülmesinin ardından havanın da soğumasıyla birlikte partililer soğuktan korunmak için çareyi ağaçları streçleyerek kendilerine bir alan oluşturmakta buldu. Streçlenen alanda ateş yakılırken bölgede ısınılmaya çalışıldı.

SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN KULLANILAN STREÇLERİN DE SÖKÜLMESİ İSTENDİ!

Zafer Partili Ali Dinçer Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerinin bölgeye gelip streç filmlerinin ağaçtan sökülmesini istediğini duyurdu.

Ali Dinçer Çolak, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Soğuktan korunmak için sardığımız streç filmin kanunen ne gibi bir sakıncası olabilir ki❗️

jandarma kaldırılmasını istemiş, kaldırmadığımız takdirde steçi kesmek için müdahale edileceğini beyan ediyorlar.

Hdp nin aylarca çadır kurmasına izin veren düzen bize bunu niye reva görüyor anlamaya çalışıyorum

NEDEN?”