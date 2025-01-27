Ümit Özdağ'a destek çadırı kurulmuştu! Tarlasını Zafer Partisi'ne kiralayan çiftçi ifadeye çağrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'a destek çadırı kurulmuştu! Tarlasını Zafer Partisi'ne kiralayan çiftçi ifadeye çağrıldı

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partililerin Silivri cezaevi önünde destek çadırı kurmak için kiraladıkları tarlanın sahibi, jandarma tarafından ifadeye çağrıldı.

Zafer Partililer, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından "#ÜmitÖzdağaÖzgürlük" nöbeti için tarla kiralayarak çadır kurmuşlardı. Kurulan çadır daha sonra Valiliğin talimatı ile kaldırılmıştı. Çadırın kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken bu defa da çadırın kurulduğu tarla sahibinin ifadeye çağrılması şaşkınlık yarattı.

Partililerin çadır kurmak için kiraladıkları tarla ile ilgili yeni bir detayı Zafer Parti üyesi Ali Dinçer Çolak X hesabından açıkladı.

Çolak açıklamasında "Silivri Cezaevi önündeki arsasının bir bölümünü Zafer Partililer #ÜmitÖzdağaÖzgürlük nöbeti tutsun diye kiraya veren arsa sahibi, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola çağırıldı. Bir sonraki adımınız ne olacak; Zafer Partililere ekmek satıyor diye fırıncıları mı tutuklayacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Çolak, daha sonra konuyla ilgili edindiği bilgiyi de şöyle açıkladı:

Aldığımız son bilgi;

Tarım ilçe müdürlüğü, arazinin amacı dışında kullanıldığı noktasında şikayette bulunmuş.:)
İzahı olmayan işlerin mizahı olur.

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