Ümit Özdağ’a kedicik tuzağı. Partiye kedi gibi sızdırılacaktı

Zafer Partisi’ne katılmak için başvuruda bulunan avukat Doğanay Bengisu Ateş’in 15 ay önce Genel Başkan Ümit Özdağ'ı ziyaret ettiği ve partiye sızmaya çalıştığı ortaya çıktı.

‘KEDİCİK’ OLDUĞU ANLAŞILINCA UZAKLAŞTIRILDI

O dönem kendisiyle poz veren Doğanay Bengisu Ateş’le ilgili paylaşımda bulunan Özdağ, ‘Avukat Doğanay Bengisu Ateş Zafer Partisi saflarında mücadele edecek’ paylaşımında bulunmuştu.

Ancak Ateş’in partiyi ziyaretinden ve Özdağ’ın o dönemki paylaşımının ardından Doğanay Bengisu Ateş’in Adnan Oktar cemaatine bağlı ‘kedicik’ olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ortaya çıkmasından hemen sonra partiden uzaklaştırılan Ateş’le ilgili Özdağ’ın 15 ay önce yaptığı paylaşım sosyal medyada yeni bir durum gibi servis edilmeye başlandı.

15 AY SONRA AKP'li TROL FURKAN BÖLÜKBAŞI PAYLAŞTI

Öte yandan Zafer Partisi’ne ve Genel Başkan Ümit Özdağ’a yönelik kurulan ‘kedicik’ tuzağını gündeme getirerek, sanki yeni bir durummuş gibi servis etmeye başlayanların başında AKP'li trol Furkan Bölükbaşı’nın geldiği ortaya çıktı.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla büyük tepkiler çeken Bölükbaşı’nın, İsrail Büyükelçiliği önüne vatandaşları çağırarak provokasyonda bulunduğu, FETÖ’nün eski yapılanması ‘Genç Siviller’ oluşumunda yer aldığı biliniyor.

‘İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜ’ PROVOKASYONUNU YAPMIŞTI

Sosyal medyada yaptığı provokasyonlarla ve yazdıklarıyla sık sık gündem olan trol Furkan Bölükbaşı’nın, İsrail’in bir hastaneyi bombalaması sonucu, İstanbul’da halkı kışkırtarak sokağa dökmesi ise çok konuşulmuştu.

Furkan Bölükbaşı Gazze’de yaşanan bombalama olayı sonrası herkesi İsrail Büyükelçiliği önüne çağırdı. Burada yaşanan protestolar sonucu sokağa inen grup emniyet güçlerine ve konsolosluğa taş yağdırmış; sopa, meşale ve havai fişekli saldırılarda bulunmuştu. Olaylar sırasında 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan olaylara rağmen ise Furkan Bölükbaşı hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı.