Ümit Özdağ'a yeni iddianame

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'a yeni iddianame

Son dakika... Son dakika... Silivri'de bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı. Özdağ'a 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istendi.

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

78 GÜN SONRA İDDİANAME HAZIRLANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul'a sevk edilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri sürerken hakaret suçlamasından serbest bırakılıp gözaltındayken hazırlanan jet soruşturma ile sosyal medya paylaşımlarında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.

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