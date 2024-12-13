Ümit Özdağ’dan AKP’li isimlere zehir zemberek sözler. 'Kamyonla çarpışan motosiklete benzetirim seni'

AKP’li Eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından Ümit Özdağ hakkında sert sözler sarf etti.

"ÜMİT ÖZDAĞ DENEN HERİFİN BELLİ Kİ BİR GÖREVİ! VAR..!"

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Çamlı, “Ümit Özdağ denen herifin belli ki bir görevi! var..! Ne kadar alçaltıcı değil mi..! Kader diyemez,çünkü kendi seçti..! Onurlu bir Türk evladının asla kabul etmeyeceği esfel bir görev..!” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ denen herifin belli ki bir görevi! var..!

Ne kadar alçaltıcı değil mi..!

Kader diyemez,çünkü kendi seçti..!

Onurlu bir Türk evladının asla kabul etmeyeceği esfel bir görev..! — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) December 12, 2024

Çamlı’nın Twitter’da "Yeliz" isimli bir sahte hesaptan Meclis’ten paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Çamlı'nın geçmişteki "Yeliz" adlı sosyal medya hesabına değinerek, Çamlı’yı tiye aldı.

“DAMPERLİ KAMYONLA ÇARPIŞAN SEPETLİ MOTORSİKLETE BENZETİRİM SENİ”

Özdağ yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Yeliz abla, evet bir görevim var. Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığım bir görev. Ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı korumak. Gaflet, delalet ve ihanet içinde olanlar ile vatan bütünlüğü, milletin birliği için mücadele etmek. Ben sana “herif” diyemeyeceğim. Ruhunun derinliklerindeki tercihi “Yeliz” ismini tercih ederek sen açıkladın zaten. Atatürk düşmanı herkesin olduğu gibi bir gün senin de boyunun ölçüsünü alırım Yeliz abla. Zafer Partisi’nin ve Ümit Özdağ’ı diğer partiler ile karıştırma, senin dilinle konuşursak damperli kamyonla çarpışan sepetli motorsiklete benzetirim seni.”

Yeliz abla, evet bir görevim var. Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığım bir görev. Ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı korumak. Gaflet, delalet ve ihanet içinde olanlar ile vatan bütünlüğü, milletin birliği için mücadele etmek.

Ben sana “herif” diyemeyeceğim. Ruhunun… https://t.co/eg6E1yzoVq — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 12, 2024

AHMET HAMDİ ÇAMLI'NIN "YELİZ" OLAYI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski şoförü ve AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Periscope uygulamasında “Yeliz” adıyla meclisten yayınlar yaparken yanlışlıkla ön kamerayı açmasıyla ifşa olmuştu. Yaşanan olay sonrası "Yeliz" adlı sosyal medya hesabı kapanmıştı.

“NOLDU ÜMİT? SEN DE ZERRE ONUR VARSA ÖZÜR DİLERSİN…”

Öte yandan Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’da namaz kılmasına atıfta bulunarak, Ümit Özdağ’ın geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Hani Şam’da namaz kılacaktık ne oldu?” sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökçek, video başlığına, “NOLDU ÜMİT? SEN DE ZERRE ONUR VARSA ÖZÜR DİLERSİN…” ifadelerini kullandı.

NOLDU ÜMİT?



SEN DE ZERRE ONUR VARSA ÖZÜR DİLERSİN… pic.twitter.com/SKSvpw8Q8Q — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 12, 2024

“BAK JELİBON MELİH"

Ümit Özdağ, Melih Gökçek’e de sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi. Özdağ, “Bak jelibon Melih, İsrail bombaladı. ABD elektronik harp ve istihbarat desteği verdi. Ukrayna drone operatörü ve İHA yolladı. Siz sadece eşgüdümü sağladınız. Yani aktör değil yan oyuncu rolündesiniz. El Kaide-İŞİD’de Şam’a girerken, PKK-YPG’de İsrail ile karadan sınırdaş olacak şekilde aşağıya güneye inerken İsrail ordusu da Suriye’nin Golan tepelerini işgal edip güney Suriye’de kalıcı olmaya hazırlanıyor. Suriye bölünmeye doğru giderken Türk halkına 160 milyar dolar, yüksek enflasyon, işsizlik, bilinen 36 Türk vatandaşının öldürülmesine, uyuşturucunun yaygınlaşmasına neden olan Suriye maceranızın sonunda Emevi camiinde kıldığınız namaz Suriye devletinin cenaze, PKKistan kurulması için şükür namazıdır. Farkındayım içerik ve uzunluk açısından senin için anlamak zor olacak. Gelecek 1 hafta üzerinde çalışarak anlamaya çalışırsın. Melih, seninle X’de yazışmak çok keyifli. Lütfen zaman zaman böyle sataş olur mu?” ifadelerini kullandı.