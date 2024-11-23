Ümit Özdağ’dan Ali Yerlikaya’ya belgeli yanıt. Ali Yerlikaya sığınmacı sayını açıklamıştı

İçişleri Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde Türkiye’de sığınmacı sayısının 2 milyon 935 bin 742 olduğunu ve Türkiye'deki toplam yabancı sayısı da 4 milyon 174 bin 706 olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu" üzerinden Ali Yerlikaya’ya yanıt verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ BELGEYLE AÇIKLADI

Özdağ, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İçişleri Ali Yerlikaya Türkiye’de sığınmacı sayısının 2 milyon 935 bin 742 olduğunu bir kaç gün önce açıkladı. "Türkiye'deki toplam yabancı sayısı da 4 milyon 174 bin 706'dır" demiş. Yani Suriyeliler dışında Türkiye’de 1 milyon 238 bin 964 yabancı varmış. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği rakamları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sayıları ile karşılaştıralım.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 5 MİLYON 918 BİN 712 KAYITLI YABANCIYA EĞİTİM VERDİĞİNİ YAZMIŞ”

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu"nda; 1- Raporun 19. Sayfasında Türkiye'de 5-17 yaş arası ilk ve ortaöğretim çağında 1 milyon 448 bin 638 kayıtlı sığınmacı olduğu, 2- Bunların Aralık 2022 tarihi itibariyle 972 bin 792'sinin (494 bin 619 erkek, 478bin 173'ü kız) Türk okullarında eğitim gördüğü, 3- Bunların haricinde 21 bin 248 kayıtlı sığınmacının da Açık Öğretim'de eğitim gördüğü, 4- Türkiye'deki 5-17 yaş arası kayıtlı yabancıların dışında kalan diğer kayıtlı yabancılar için 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genel Kurslar"a 1 milyon 624 bin 195 kadın, 1 milyon 483 bin 726 erkek olmak üzere toplam 3 milyon 107 bin 921 kayıtlı yabancının katıldığı, 5- Meslek Kurslarına ise 201 bin 733 kadın, 74 bin 601 erkek olmak üzere 276 bin 334 kayıtlı yabancının katıldığı, 6- Türkçe Öğretim Kursları'na 514 bin 582 kadın, 345 bin 696 erkek olmak üzere toplam 860 bin 278 kayıtlı yabancının katıldığı, 7- Türkçe Okuma-Yazma Kursları'na ise 127 bin 294 kadın, 98 bin 247 erkek olmak üzere toplamda 225 bin 541 kayıtlı yabancının katıldığı belirtilmektedir. 8- Milli Eğitim Bakanlığı bu raporunda toplamda 5 milyon 918 bin 712 kayıtlı yabancıya eğitim verdiğini yazmıştır. 9- Bu rapordaki rakamlara 65 yaş üstü ve üniversite eğitimi gören kayıtlı yabancılar ile 0-5 yaş arası çocuklar dahil değildir.”