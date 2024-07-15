Ümit Özdağ'dan Ankara'yı karıştıran iddia: Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti, karanlık dosyayı AKP'li bakan verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, T24’ten Cansu Çamlıbel’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özdağ, Sinan Ateş cinayeti, AKP ile MHP ilişkisi, CHP’deki Özgür Özel liderliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDEN SONRA ANADOLU’DA FARKLI BİR SÜREÇ BAŞLADI”

- Yani o iki görüşmenin geldiği yer burası mı ve siz nereden biliyorsunuz?

Evet, parlamenter demokrasiye dönmek. Çünkü birincisi Erdoğan biliyor ki bir daha 51 alması neredeyse mümkün değil. İkincisi, bir başkası yüzde 51 alırsa bir başkasının eline geçecek güç Erdoğan'a karşı çok ağır şekilde kullanılabilir. Bu Erdoğan için çok büyük bir risk. Partisi tamamen eriyebilir. Onun için yüzde 49,8 ile kaybetmektense yüzde 39 ile birinci parti olmayı tercih edecektir. Parlamenter demokrasi aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP üzerinde oluşturduğu yükü de çok hafifletecek. Çünkü şu anda özellikle Sinan Ateş cinayetinin mahkemeye intikal etmesinden sonra Anadolu'da ve büyük şehirlerde farklı bir süreç başladı. Bu, hem MHP'ye hem AKP'ye çok zarar veriyor. Halk anne konuştuktan sonra, eş konuştuktan sonra, isimler ortaya döküldükten sonra, “Ya olmaz böyle şey” diye çok yüksek sesle söylenmeye başladı.

“MHP, AKP ÜZERİNDE VESAYETİ VAR”

(Sinan Ateş Cinayeti Davası) Bir vesayete mi dönüşüyor aslında AKP üzerinde?

MHP’nin şu anda AKP üzerinde ciddi bir vesayeti var.

“BAHÇELİ ERDOĞAN’I TEHDİT ETTİ”

- FETÖ bir dönem AKP üzerinde kurmuş olduğu “Şunu yapmazsan bunu yaparız” şeklindeki tehdit mekanizmasının bir benzerinin bugün de MHP tarafından AKP'ye dayatıldığı gibi bir hissiyata kapılmamak mümkün değil son dönemde.

Bu hissiyat değil, somut gerçek. Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti, bir dosyayı elinde tutarak.

“ESKİ BİR AKP’Lİ BAKAN TAKDİM ETMİŞ”

“O fotoğrafta Bahçeli’nin elinin altında duran dosyayı kendisine eski bir AKP’li bakan takdim etmiş; dosyanın içeriği AKP’nin bütün karanlık ilişkileri”

“KARANLIK DOSYA”

- 17- 25 Aralık dosyası mıydı sizce o fotoğraftaki?

Benim bildiğim, eski bir AKP'li bakan AKP’nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı Sayın Bahçeli'ye takdim etmiş.

“AKP’YE ÇOK AÇIK MESAJ”

- İçeriden birisi yani… öyle mi?

Evet o fotoğraf o dosyayla çekilmiş. Ya da sembolik olarak o ima edilerek çekilmiş. Ama bu çok açık bir mesajdı AKP'ye. Şimdi parlamenter demokrasiye dönünce bu ilişkiden de kurtulacak AKP. Peki, kendinizi Özgür Özel’in yerine koyun. Partinin genel başkanısınız ama değilsiniz.

- Niye öyle olsun?

Partisinde iki çok güçlü isim var. Düşünün, bu ortamda siz cumhurbaşkanı adayı olmayı düşündüğünüzü ima ettiğinizde birden bütün kamuoyu “sen sus otur” diye üzerinize yükleniyor.