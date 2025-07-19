Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin teklifine yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun” yönündeki önerisine Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan sert tepki geldi.

Bahçeli’nin bu sözleri, birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı kapalı bir toplantıda dile getirdiği ve kamuoyuna gazeteci İsmail Saymaz tarafından aktarılmıştı.



ANAYASANIN 10. VE 66. MADDELERİNİ İHLAL EDİYOR

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin teklifinin anayasanın ilk üç maddesi ile 10. ve 66. maddelerini ihlal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



TÜRKİYE'Yİ LÜBLANLAŞTIRIR

“Türkiye’yi Yugoslavyalılaştıracak, Iraklaştıracak, Lübnanlaştıracak bu teklifle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Ancak şunu bugün ifade edeyim:

DİĞER MAKAMLARA DA YAYILIR

Eğer makamlar mezhep ve etnisite merkezli dağıtılırsa, bu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile sınırlı kalmaz. Hangi bakanlıklar Türklere, Sünnilere verilecek sorusu hemen gelir. Hatta ‘Sünni Türkler İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, MİT bakanlık/başkanlığını vermeyiz’ denilecektir.”

Özdağ, Bahçeli’nin teklifini “zararlı, kabul edilemez ve milli, üniter, laik devlet ilkelerine aykırı” olarak niteledi.