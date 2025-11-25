MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin Meclis'te DEM Parti kürsüsünde konuşsun' çıkışıyla başlayan ikinci açılım süreci yine Bahçeli'nin 'TBMM komisyonu Öcalan'la görüşsün' sözleriyle bambaşka bir boyut kazandı.

Bahçeli'nin 'Gerekirse üç arkadaşımı alır İmralı'ya giderim' sözleri üzerine TBMM'de kurulan komisyon heyet oluşturarak PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüştü. Komsiyonun İmralı ile görüşmesine ve sürece dair eleştirilerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bebek katili Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz?" diye sordu.

'NE DEĞİŞTİ?'

Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Yani Türkiye'de bir devlet-millet kenetlenmesi yok da bu Öcalan'la görüşünce mi olacak? Milli birlik Türk-Kürt-Arap diye milleti 3 etnik gruba bölerek mi sağlanacak? Bu sürece karşı çıkanların akılları yetmiyormuş diyor ya. Peki 1984'ten 2024'e kadar siz de karşı çıkmadınız mı kardeşim? 40 sene aklınız yetmiyor muydu? bu sene mi akıl baliğ oldunuz.

'FETHULLAH GÜLEN'E NE DİYECEKSİNİZ?'

Bahçeli'nin Öcalan'a kurucu önder demesini eleştiren Özdağ, "Bebek katili Öcalan'a 'kurucu önder' deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz? Bir başka terör örgütü de yalandan kendini lağvettim derse 'Bunları da affedelim bunların alnı secdeye geliyordu' deyip de yani bir devlet bunları yapar mı? Bunları Bahçeli'nin cevaplaması gerekiyor. Ne değişti kardeşim ne değişti. Ne değişti de Öcalan, bir bebek katili olmaktan çıktı da kurucu önder oldu?" dedi.