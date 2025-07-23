Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye sert yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ’NİN SÖYLEMİ ZAMANSAL OLARAK BİR TESADÜF MÜDÜR?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni açılım süreci devam ederken, “cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Kürt, diğeri Alevi olsun” sözleri büyük tepkiler çekmişti. Bu sözlere ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Özdağ, "Bahçeli’nin söylemi zamansal olarak bir tesadüf müdür? Türk’ün hakkını kim koruyacaktır? Bahçeli yeni kimlikten bahsediyor. DEM ortaklığı ile isteyeceği kimlik ne olacaktır?" ifadelerini kullandı.

"KALIN'IN MİLLİ DEVLEDE İNANIP İNAMADIĞINI SORUYORUZ?"

Özdağ, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın açılım turlarında partilileri ziyaret etmesine, "Bugünlerde siyasi partileri ziyaret ederek bilgi veren İbrahim Kalın'ın milli devlede inanıp inamadığını soruyoruz?" dedi.

"DEM'İN AMAÇLARI BARIŞA ULAŞTIRMAK DEĞİL, KÜRDİSTANA ULAŞTIRMAKTADIR"

"Türkiye hiç olmadığı kadar tehlikededir" diyen Özdağ, teröristlerin süreçteki taleplerine dair "Türkiye tehlikededir. Cumhur İttifakı ile DEM'in kurduğu koalisyon Türkiye'yi Atatürk modelinden; Erdoğan-Bahçeli-Öcalan modeline sürüklemek istemektedir. Bunun için yeni bir anayasadan bahsediliyor. PKK ve Öcalan'ın isteklerini kabul ederse düşünelim... Türkiye'nin Güney ve doğu bölgelerinde federal kürdistan olur, parçalara ayrılır. PKK ve DEM'in amaçları barışa ulaştırmak değil, kürdistana ulaştırmaktadır. Bu emperyalist oyunu birlikte bozabiliriz. Bu alçakca planı aşabiliriz. Biz Öcalan ile yapılan müzakereyi ülkeyi parçalamak olduğunu söyledik" dedi.

"BU MÜZAKEREYİ DURDURUN"

İktidara, "Bu müzakereyi durdurun" çağrısı yapan Özdağ, CHP'ye çağrıda bulunarak, "DEM'in santajına boyun eğmeyin, müzakereye katılmayın. İYİ Parti'ye ise katılmadığından dolayı tebrik ediyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BU ÇETELERE ÇAYDIRICI CEZALAR GETİRMELİDİR"

Minguzzi'nin annesinin tehdit edilmesine ise sert tepkide bulunan Özdağ, "Devlet, bu çetelere çaydırıcı cezalar getirmelidir. Biz Minguzzi'nin annesinin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.