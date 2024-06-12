Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye sığınmacı tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Suriyelilerin 'gönüllü, güvenli ve onurlu' bir şekilde geri gönderilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekildeydi:

"Demografik istikbalimizi tehlikeye atan akımlara karşı durmaktayız. Nüfus dengemizi ve milli yapımızı bozacak, bu coğrafyadaki varlığımızı tehdit edecek insan akınlarına karşı çıkıyoruz. Ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sığınmacıların, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri sağlanmalı, düzensiz göç kontrol altına alınmalı ve Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalıdır."

ÖZDAĞ BAHÇELİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ: GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?’ DİYE SORMAYACAĞIZ

Sığınmacılara karşı duruşuyla dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Bahçeli'nin 'gönüllü, güvenli ve onurlu' vurgusuna karşı tepki gösterdi.

Özdağ, X hesabından “Gönüllü, onurlu kimse geri dönmez. Gönüllü olmak, istersen gitme ya da kalma hakkına sahip olmak demektir. Ancak yasalar ve yönetmelikler açıktır. Suriye'deki iç savaş sona erdiğinde geri dönüş esastır. Zafer Partisi bu yasaları uygulayacaktır. Kimseye 'Gitmeyi düşünüyor musunuz?' diye sormayacağız. ‘Geri dönüyorsunuz, toplanın’ diyeceğiz. Eğer geri gitmek istemezlerse, geçici koruma statüsü sona erdiği için kaçak durumuna düşeceklerdir. Kaçaklar sınır dışı edilir, biz de onları otobüse bindirir ve ülkelerine göndeririz." ifadelerini kullandı.