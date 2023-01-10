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  • Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt. Portakal sandıklarındaki silahlardan bahsetti

Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt. Portakal sandıklarındaki silahlardan bahsetti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sert yanıt verdi. Özdağ, “Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim” dedi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:19
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Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt

Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt. Portakal sandıklarındaki silahlardan bahsetti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HMP Genel Başkanı Bahçeli’nin grup toplantısındaki “İstihbarat fosili” sözlerine yanıt verdi. Bahçeli’nin Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi sonrası başsağlığı mesajı vermemesine dikkat çeken Özdağ, “Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ “İSTİHBARAT FOSİLİ” DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında sert sözler söyledi. Özdağ için “İstihbarat fosili” diyen Bahçeli şöyle konuştu:

“Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yaptı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, şerefli Türk savcılarının ana görevi. Gereğini istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asıp küçüldüler. Suskunluğumuz asaletimizdendir. Bir lafa bakarız laf mı diye, bir de söyleyene bakarız adam mı diye. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene.”

ÖZDAĞ’DAN SERT YANIT GELDİ

Bahçeli’nin grup toplantısındaki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’dan sert yanıt geldi. Özdağ, Bahçeli’nin Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesine başsağlığı dilemediğine dikkat çekti. Özdağ, “Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini ‘ajan’ olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar” dedi.

Katıldığı bir etkinlikte Bahçeli’ye yanıt veren Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

Bu seviyesiz açıklamaya Zafer Partisi olarak vereceğimiz tek cevap var… Sinan Ateş’in bir komployla, uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı yayımlamayan, ailesine “Başınız sağ olsun” demeyen, arkadaşlarına “Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin” demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir; AK Parti gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken; rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de…

“SEN ÖNCE ULVİ’Yİ, OLCAY’I, SEMİH’İ SAVCILIĞA GÖNDER”

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bahçeli’ye verdiği yanıtı Twitter hesabından paylaştı. Özdağ yaptığı paylaşımda “Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim. İstersen Gölbaşı’nda "portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturması"nı yürüten savcıya bile giderim” ifadelerini kullandı.

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AKP' İNİN KAPI BEKÇİSİ
10.01.2023 13:50
SAYIN HOCAM CEVAP VERMEYE DEĞMEZ,HER ZAMANKİ GİBİ MAHALLE AĞZI İLE SALLIYOR ,HİC BİR ZAMAN POLİTİKA URETMEDİ.  
 
Ali Güven
10.01.2023 13:49
Milletine zillet diyen bu kafayı ülkücüler asla affetmezler. Bunun hesabını sandıkta soracaklar.  
 
Eskiçağ
10.01.2023 13:43
Haberden: HMP Genel Başkanı Bahçeli???  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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