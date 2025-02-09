Ümit Özdağ'dan Bakan Yılmaz Tunç'a kapak! 20 gündür Silivri Cezaevi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk’te yaptığı yayında Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin, Aynı şekilde burada mağdurun ikametgahının İstanbul olması nedeniyle yetki konusunda problem söz konusu değildir" demişti. Tunç’un sözleri üzerine Özdağ, Silivri Cezaevi’nden yanıt verdi. Özdağ X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikameti Saray’dır, Ankara’dır. Bu maddi bir zorunluluktur. Eğer suç olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’a hakaret ise Erdoğan’ın ikameti Üsküdar’dır. Bu durumda da yetki sadece Anadolu Adliyesi'ndedir. Benim ikametgahım ise Ankara’dır. Suçu tarafıma isnat ettiğiniz yer ise Antalya’dır. Ve Sayın Bakan, hatırlatayım, gözaltına alındığım iddia edilen suçtan tutuklanmadım” ifadeleri ile cevap verdi.

ERDOĞAN’IN İKAMETİ SARAY’DIR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

“Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erdoğan’ın ikametgahının İstanbul olması nedeni ile Ümit Özdağ’ın İstanbul Çağlayan Adliyesi tarafından gözaltına alınması ve tutuklanması sorun değildir" demiş.

Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikameti Saray’dır, Ankara’dır. Bu maddi bir zorunluluktur. Eğer suç olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’a hakaret ise Erdoğan’ın ikameti Üsküdar’dır. Bu durumda da yetki sadece Anadolu Adliyesi'ndedir. Benim ikametgahım ise Ankara’dır. Suçu tarafıma isnat ettiğiniz yer ise Antalya’dır. Ve Sayın Bakan, hatırlatayım, gözaltına alındığım iddia edilen suçtan tutuklanmadım.

“TBMM’NİN DE HUKUKUNUN ÇİĞNENMESİDİR”

Tutuklanmama gerekçe gösterilen sözde suç Kayseri olaylarını tahrik etmek. Olay yeri Kayseri. Peki Sayın Bakan, 21 Ocak saat 11.00’e kadar Kayseri Başsavcılığı ve Kayseri Emniyeti'nin Kayseri olaylarına benim veya Zafer Partisi’nin dahil olduğuna dair bir rapor var mı? YOK. 5,5 ay yani 170 gün boyunca Kayseri Başsavcılığı bir tek Zafer Partiliyi dahi olaylar ile ilişkilendirmemiş. Buna karşın İstanbul Başsavcılığınız Kayseri Başsavcılığınızı yok sayarak Kayseri Emniyetine antetsiz, imzasız yalan bir rapor hazırlatmış. Sayın Bakan, usulsüzlükler bununla da bitmiyor. Ankara’da 2021’de Parlamenter büroda açılan dosyama İstanbul Başsavcılığınız 2 gün önce el koyarak İstanbul’a getirmiş. Bu sadece benim değil, TBMM’nin de hukukunun çiğnenmesidir.

Muhalif iseniz bu ülkede anayasal/yasal haklarınız gasp edilir. Genel Başkan dahi olsanız tutuklanırsınız. Eşit yurttaş olmadığınız, Türkiye’nin 2. sınıf vatandaşı olduğunuz söylenir. Genç bir Avukat Silivri’de ziyaretime geldi. Bir başka genç avukatın selamını söyledi. “Ne yapıyor?” diye sordum. “Londra’da” dedi.

“Hâkim olmak için 4 kez sınava girdi, 4 kez kazandı, 4 kez mülakatta kaybetti, gitti.” Sayın Bakan, ABD’nin güney eyaletlerinde 1960’lara kadar siyahilerin yaşadığı eşitsizliği bize yaşatıyorsunuz. Ancak biz 2. sınıf yurttaş olmayı, öyle davranılmayı kabul etmiyoruz. Sizden anayasa ile çerçevesi çizilmiş, yasalarla tanımlanmış görevinizi yapmanızı ve mevcut anayasal ve yasal haklarımızın gasp edilmemesini talep ediyoruz. AKP’ye, MHP’ye oy veren, destek olan yurttaşlarımızın kullandığı haklar ile aynı hakları kullanabilmek hakkımızdır.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erdoğan’ın ikametgahının İstanbul olması nedeni ile Ümit Özdağ’ın İstanbul Çağlayan Adliyesi tarafından gözaltına alınması ve tutuklanması sorun değildir" demiş.

Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikameti Saray’dır, Ankara’dır. Bu maddi bir… pic.twitter.com/qQv6iDXEQM — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 9, 2025

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirilmişti. 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ek olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil göstermişti.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olduğu belirtilmişti.