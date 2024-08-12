Ümit Özdağ’dan bomba Meral Akşener itirafı! Dinlenilemeyen odada Erdoğan kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ’dan bomba Meral Akşener itirafı! Dinlenilemeyen odada Erdoğan kararı

Ümit Özdağ’dan bomba Meral Akşener itirafı! Dinlenilemeyen odada Erdoğan kararı

Meral Akşener, 8 Nisan’da gerçekleşen İYİ Parti Kurultay’ında genel başkanlığa veda etti ancak hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atıldı.

En çarpıcı iddialardan biri ise İYİ Parti’yi birlikte kurdukları Ümit Özdağ’dan geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mine Özbek’in Youtube kanalında İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener hakkında bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

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ERDOĞAN’I CUMHURBAŞKANI SEÇİYORUZ”

Özdağ, “Meral Akşener, seçimden(2018) 1 ay önce beni dinlenemeyen odaya götürdü. Bana ‘Nedenini sorma, adamı(Erdoğan’ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi. Sen ne diyorsun ya dedim” ifadelerini kullandı.

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