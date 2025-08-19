Ümit Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar. 'Komisyon Öcalan'ı siyasi figür haline getirecek'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de İpek Özbey’in konuğu oldu. Özdağ gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ümit Özdağ katıldığı programda ilk olarak komisyon ile ilgili görüşlerini ifade etti.

Özdağ konuşmasında 'Öncelikle bu sürecin arkasında halk desteği yok, istihbarat ve emniyetin de desteği yok' dedi.

Cem Küçük'ün 'millet terörle müzakereye karşı' sözlerini aktaran Özdağ, desteğin artacağını umuyordu halkın pasip direnişi gelişiyor, PKK'nın talepleri küstahlaşıyor' diye ekledi.

Özdağ konuşmasında, "Öcalan'ın İmralı'da cezaevi müdürünü azarladığını duyuyoruz, şaka gibi. Milliyetçi Hareket Partisi halkın desteğinin olmadığını gördüğü için MHP bir anlamda ikna çalışmaları yapmaya başladı. AK Parti ise işi kenarından tutuyor" dedi.

'Halkın desteğinin olmadığını anladıkça AKP geri adım atıyor, MHP de geri adım atıyor' diyen Özdağ komisyon ile ilgili olarak "Komisyon Öcalan'ı siyasi figür haline getirecek" şeklinde konuştu.

Özdağ CHP'nin komisyona katılmasına ilişkin olarak "CHP komisyona çekildi, CHP'nin seçmeni buna karşı milletvekillerinin de en az yarısı buna karşı. CHP bu komisyona girmenin bir faydasını gördü mü?" diye ekledi.

Özdağ programdaki konuşmasında 'Ben CHP'yi eleştirmiyorum, İmamoğlu çıkana kadar eleştirmem' dedi.

Zafer Partisi seçim ittifaklarına kapalı değil' sözünden hareketle Özdağ konu ile ilgili olarak "bu anlamda ayrı bir çalışmamız yok, bu seçimlerin doğası ittifakları gerektiriyor, bizim gündemimizde olan şey kadroları güçlendirme ve projelerimizi kamu oyuna anlatma" diye konuştu.

Programda Erol Mütercimlerin Sinan Oğan ismi ile ilgili olarak soru sorarken Ümit Hoca'nın Sinan Oğan diye bir günahı var' diyince Özdağ tepki gösterdi.

Özdağ o sözlere tepki gösterip 'Ben seçimi ikinci tura taşıdım, Sinan Oğan ile seçimden sonra konuşmadım, Sinan Oğan yanlış yaptı Zafer Partisi yanlış yapmadı" dedi.

