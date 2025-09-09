Ümit Özdağ’dan çarpıcı 'ROK' çıkışı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rasim Ozan Kütahyalı’nın geçtiğimiz aylardaki "T.C devleti CHP’yi yeniden yapılandırılıyor. CHP'de kurultay iptali ve geçici kayyum ile Gürsel Tekin veya Berhan Şimşek gibi bir isim gelir” sözlerini hatırlatarak, “Türkiye'de bütün yaşananların bütün gayriresmi sözcülüğünü Rasim Ozan Kütahyalı yapıyor. Kaynağından haber veriyor” ifadelerini kullandı.

TEKİN GÖREVE GETİRİLDİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından mahkeme tarafından eski CHP’li vekil Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirilmişti. CHP içerisinde adalet tartışmaları ön plana çıkarken, Tekin’in il binasında göreve başlaması dikkat çekti. Tekin ise daha önceden kararın tebliğ edildiğine dair iddiaları ise yalanlamıştı.

ROK DAHA ÖNCE DUYURMUŞ

Mart ayında Rasim Ozan Kütahyalı’nın, CHP’nin kurultayına ve kayyuma ilişkin sözleri sosyal medyada tekrar gündeme düştü. Kütahyalı, “T.C devleti CHP’yi yeniden yapılandırılıyor. CHP'de kurultay iptali ve geçici kayyum ile Gürsel Tekin veya Berhan Şimşek gibi bir isim gelir. Sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin CHP operasyonu ile Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları gelecekler. Muhtemelen yeni genel başkan da Oğuz Kaan Salıcı olacaktır. Ve CHP logosu Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek” demişti.

"CHP’DE YAŞANANLAR RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN ANLATTIĞIDIR"

Kütahyalı bu sözlerden sonra gözaltına alınmış ardından tahliye edilmişti. Sözcü’ye konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kütahyalı’nın sözlerine ilişkin, “İktidarın kendisinden bahsediyor. CHP’de yaşananlar Rasim Ozan Kütahyalı’nın anlattığıdır. Bu da biliniyordu. Türkiye'de bütün yaşananların bütün gayriresmi sözcülüğünü Rasim Ozan Kütahyalı yapıyor. Kaynağından haber veriyor" ifadelerini kullandı.