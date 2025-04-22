Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak açıklama: Biz bu ülkenin zencileriyiz

92 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan Özdağ, bu suçtan serbest bırakılırken, "basın yoluyla zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ümit Özdağ, X'teki sosyal medya hesabından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

"BİZ BU ÜLKENİN ZENCİLERİYİZ"

Biz muhalifler bu ülkenin “zencileriyiz”. Kendimizi hala anayasanın tanımladığı şekilde yurttaş sayıyoruz. Ama öyle değil. Anayasal haklarımız askıda. Hala yürüyüş hakkı anayasal hakkımız diyoruz. Oysa artık anayasal haklarımızın hangisini ne kadar kullanabileceğimizi iktidar belirliyor.

Zafer Partisi İlçe Başkanı "Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet” pankartı açıyor. Gösteri ve Yürüyüş kanununu ihlalden gözaltına alınıp, Cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeye sevk ediliyor. Zafer Partili gençler "Özdağ’a Özgürlük" pankartı taşıyor. Kabahatler kanununun gürültü maddesinden para cezası kesiliyor.

CHP yürüyüş düzenlemek istiyor. İzin yok. Ama “AK Parti aynı yerde düzenledi” diyorsunuz. O beyaz, sen “zencisin”. Onun anayasanın tanıdığından daha fazla hakkı var seninkiler askıda. AK Parti belediyeleri yolsuzluk yapmaz. Yolsuzluğu sadece muhalefet belediyeleri yapar. Kendisini hala beyaz zanneden TÜSİAD Başkanı "adil yargı" isteyince adil yargıyı etkileme suçlaması ile gözaltına alınır.

Bir muhalifi tutuklamayan hâkim ise görevden alınır. Bu adil yargıyı etkileme olmaz.

Muhaliflere 2. sınıf insan muamelesi yapılması artık o kadar aşikâr, o kadar vicdanları kanatıcı hâl aldı ki, beyazlar arasından da "Bu kadar da olmaz!" açıklamaları yükselmeye başladı.

Türkiye’nin en büyük iki sorununun ekonomi ve adalet olduğu artık bütün kamuoyu anketlerinde görülüyor. Adaletten şüphe edilen bir ülkede ne refah kalır ne güvenlik ne de huzur. Cumhur ittifakına oy veren insanlar da “YETER ARTIK, BİR MİLLETE İKİ HUKUK UYGULAMASI OLMAZ” dediklerinde Türkiye’nin geleceği aydınlığa yönelecek.

Ülkemizin aydınlık geleceği için dilerim o günler çabuk gelir.