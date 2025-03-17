Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak kumpas iddiası! 55 gündür cezaevinde...

55 gündür Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinde Sözcü TV sunucusu İpek Özbey’e mektup yazdı. Mektubunda Özdağ, flaş bir iddiada bulundu. Özdağ’ın kumpas iddiasında “Açılan davalar yetmezmiş gibi şimdi de kumpas çabaları, polis sorguları olduğunu duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN BİR BÖLÜMÜNDE KÜRDİSTAN KURARAK ÜLKEMİZİ PARÇALAMAK İÇİN…”

Sözcü TV sunucusu İpek Özbey’in haberinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cezaevinde gönderdiği mektuba yer verildi. Özdağ, mektubunda “Henüz hakkımda bir iddianame yok. 10 yıllardır Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak için, ülkemizin bir bölümünde Kürdistan kurarak ülkemizi parçalamak için Türk Milleti ve Türk devletine karşı politik-psikolojik savaş sürdürenler el üzerinde tutulurken 10 yıllardır askerin, polisin, jandarmanın, istihbaratçının yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği, Türk milletinin dirliği için mücadele eden Ümit Özdağ ise ‘barışın önünde engel’ denilerek Silivri’de tek kişilik bir hücrede tutuluyor” ifadelerine yer verdi.

KUMPAS İDDİASI ÇOK KONUŞULACAK

55 gündür cezaevinde olan Özdağ, adaletin çöktüğüne vurgu yaparken, kumpas iddiası çok konuşulacak. Özdağ, “Açılan davalar yetmezmiş gibi şimdi de kumpas çabaları, polis sorguları olduğunu duyuyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta gerçekleşen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma açmıştı.

Daha sonra Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak göstermişti.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Özdağ, 55 gündür cezaevinde tutukluluğu sürüyor.