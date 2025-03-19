Ümit Özdağ'dan çok sert diploma tepkisi 'Hukukun iptal edildiği yerde devlet de olmaz'

Zafer Partisi'nin 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan lideri Ümit Özdağ, İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdağ, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali demokrasinin ilk adımı olan seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Bunu İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü gerçekleştirirken, bir taraftan ülkemizin en köklü üniversitesinin akademik saygınlığını ortadan kaldırmış diğer yandan hem demokrasiye hem de hukuka suikast yapılmıştır." dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin aracığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başaknı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Özdağ açıklamasında

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali demokrasinin ilk adımı olan seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Bunu İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü gerçekleştirirken, bir taraftan ülkemizin en köklü üniversitesinin akademik saygınlığını ortadan kaldırmış diğer yandan hem demokrasiye hem de hukuka suikast yapılmıştır. İptal edilen, gerçekte işleyen hukuk düzenidir. Hukukun iptal edildiği yerde devlet de olmaz." ifadelerini kullandı.