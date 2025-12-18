MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü. CHP ve Yeni Yol grubu bu heyette yer almamıştı. İmralı tutanaklarında sadece 4 sayfalık bir özet geçirilmişti. Son olarak süreçte partililerin raporlaması ile sürüyor.

ÖZDAĞ: ŞIMARTMAYA DEVAM EDİYOR

Açılım sürecine karşın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmralı’ya giden 3 vekilin gitmesinin ardından ‘önemli bir eşik aşıldı’ açıklamalarına Özdağ, “Bu eşiğin bebek katiline siyasi meşruiyet zemini oluşturacağını onu ve terör örgütünü şımartacağını söylemiştik. Nitekim şımartmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

‘NEYİ GİZLİYORSUNUZ’

Komisyonda 4 sayfalık bir özet dışında halkla paylaşılmadığına parmak basan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinden bir şeylerin gizlendiğini görüyoruz. Türk milleti de kendisinden gizli saklı işler yapıldığını görüyor. Esas tutanakların 62 sayfa olduğu, bunun kısaltılarak 17 sayfaya indirildiği basında yer aldı. 62 sayfa nerede? O 17 sayfa nerede? Şimdi soruyoruz; madem hayırlı olduğunu düşündüğünüz bir iş yapıyorsunuz; neden Türk halkından bu hayırlı işi gizliyorsunuz? Madem hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorsunuz; bu hayırlı işin içinde bölgede üretilen elektrikten hak istediğine dair bir talepte var? PKK ile onun elebaşı anayasanın 66 maddesinin değiştirilmesini ve anayasadan 'Türklük' tanımının çıkarılması neden istiyor. Abdullah Öcalan Kürtlerin Türklerden ayrı bir millet olarak anayasaya girmesini istedi mi? Türk milletinden gizledikleriniz arasında belli bölgelerde etnik ve mezhep yapısı dikkate alınarak önce ana dilinde eğitim yapılmasını, ardından Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabulünü istendi mi? Bu sorulara cevap bekliyoruz?"

‘BİZ HANGİ MEYDAN SAVAŞINI KAYBETTİK?’

Özdağ, PKK’nın taleplerine sert tepki göstererek, "İkinci aşama' dediğiniz nedir? Biz hangi meydan savaşını kaybettik de şimdi barış anlaşması imzalıyoruz? KCK çatısı altında yer alan 4 bölgedeki terör yapılarının hiçbirisi silahlarıyla teslim olmadı. O halde neden 'Hukuki düzenleme yapılmasına imza atarım' diyorsunuz? Gelinen bu aşamada devlet hakkı, devlet ciddiyeti ve sorumluluğuyla bağdaşmadığının farkında değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE AÇIK BİR SALDIRI VE SAVAŞ İLANI'

Açılım sürecinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bir saldırı niteliği taşıdığına değinen Özdağ, “"Bu sorular alt alta konulduğunda Atatürk Cumhuriyeti'nin dağıtılması, üniter ve milli devletin feshi ve Türk-Arap olmak üzere çok dinli zayıf bölünmüş bir siyasi yapının Türk milletine dayatılmak istendiği görülmektedir. Bu talepler Türkiye Cumhuriyeti'ne açık bir saldırı ve savaş ilanıdır” dedi.