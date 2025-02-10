Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama! "Vahim çok vahim" diyerek duyurdu

"Halkı kin ve nefrete tahrik etmek" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımıyla Siber Güvenlik Kurulu'nun evlerde arama durumuyla ilgili alınan son karara tepki gösterdi.
Özdağ'ın paylaşımını "Vahim çok vahim" cümlesiyle bitirmesi dikkat çekti.
Özdağ'ın o sosyal medya paylaşımı;
Siber Güvenlik Kurulu kuruluyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 9, 2025
Kurul başkanına hâkim izni olmadan evlerde arama ve materyallere el koyma yetkisi verilecek.
Devlet Denetleme Kuruluna belediyelerde, STK'larda görevden alma yetkisi verildikten, TMSF 'ye şirketlere mahkeme kararı olmadan kayyım atama yetkisi… pic.twitter.com/xvaMbhuADV