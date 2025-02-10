Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama! "Vahim çok vahim" diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama! "Vahim çok vahim" diyerek duyurdu

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi kurucusu ve mevcut Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri çekti.

"Halkı kin ve nefrete tahrik etmek" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımıyla Siber Güvenlik Kurulu'nun evlerde arama durumuyla ilgili alınan son karara tepki gösterdi.

Özdağ'ın paylaşımını "Vahim çok vahim" cümlesiyle bitirmesi dikkat çekti.

Özdağ'ın o sosyal medya paylaşımı;

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