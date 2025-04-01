Ümit Özdağ'dan dikkat çeken slogan! Yeni paylaşımı olay oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni paylaşım geldi.

X hesabından açıklamada bulunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Değerli Zafer Partili Kardeşlerim, Bugün 1 Nisan. Zindanda 70. günüm. Sizin dışarıdaki varlığınız ve sevginiz benim en büyük gücüm. Hepinizin Bayramını tekrar kutluyor, içten sevgilerimi iletiyorum. Haklıyız, Haklıyız, Haklıyız. Ben Silivri’de bütün Türk Milliyetçileri ve Türk Milliyetçiliği adına yatıyorum. Sizlerden dua bekliyorum. Hüküm siyasilerin, Adalet Allah’ındır. Ben Allah’ın Adaletine sığındım. Onun Adaleti zindanların duvarlarını yıkar. Yaşasın Cumhuriyet Yaşasın Türk Milleti