Ümit Özdağ’dan erken seçim açıklaması! Erdoğan’ın seçim hesabını deşifre etti

Ümit Özdağ, Türkiye’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ancak şu an için gerekli şartların oluşmadığını söyledi. Erdoğan’ın seçim kararını yalnızca ekonomik göstergelere değil, muhalefetin zayıflatılmasına da bağladığını belirten Özdağ, enflasyonun düşmesi ve emeklilere yapılacak zamların ardından siyasi zeminin de şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin Rusya benzeri bir otoriter yapıya dönüşmeyeceğini savundu.

Ümit Özdağ şöyle konuştu:

Sandık sonunda gelecek. Bu adam sandığı getirmeyecek. Bu adam seçim yapmayacak. Bunu kim söylüyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzını da tanımıyor. Recep Tayyip Erdoğan, meşruluğunu sandığa dayandırıyor ve %51'i aldığı anda %49'un ne olduğu önemli değil. Ama o %51'i çok önemsiyor. Türkiye, Rusya oluyor ama diyenler var. Hayır, Türkiye Rusya olmaz. Bir defa Türkiye'de bir Rusya kültürü, Rus siyasi kültürü yok. Türk halkında da böyle bir siyasi kültürü yok. Ayrıca Rusya'da diktatörlüğü doğalgaz petrolle finanse edebilirsiniz. Türkiye'nin böyle bir serveti de yok. Yani doğal serveti de yok. Onun için Türk iş dünyasının üretimine dayanmak zorunda. Türkiye'de diktatörlük finanse edilemez. Erdoğan sandığı getirecek.

ŞU ANDA ŞARTLAR OLUŞMADI

Ne zaman getireceği hakkında şunu söyleyebilirim. Erken seçim muhakkak olacak. 2026- 2027 diyorlar. Bu konuda ben hemen bir tarih verme yanlısı değilim ama şu anda şartlar oluşmuş mu? Hayır. Şu anda şartlar oluşmamış. Erdoğan sadece ekonomik şartları oluşturmak değil. Yani enflasyonu tek haneli rakamlara düşürüp arkasından emeklilere asgari ücrete büyük bir zam yapıp öyle seçime gidelim sadece bu değil aynı zamanda siyasi muhalefeti de kazanamayacak şekilde şekillendirdiğine inandığı zaman seçime gidecektir. Ama böyle bir Türkiye'de şu anda uzağız. Onun için seçimden de uzağız.