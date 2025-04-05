Ümit Özdağ'dan flaş iddianame açıklaması!

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya'nın yaptığı açıklamanın ''hukuki bilgi eksikliğinden'' kaynaklandığı belirtildi.

"BİR GENEL İDARE KURULU ÜYEMİZ HUKUKİ BİLGİ EKSİKLİĞİYLE KAMUOYUNA YANLIŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTIR"

Ümit Özdağ’ın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Tutukluluğumun 74. gününde hakkımda yargılama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar verilmesini, yapılacaksa iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum."

Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür.



Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla… — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 5, 2025

Öte yandan, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianamenin hazır olduğu iddiasıyla ilgili "Bir Genel İdare Kurulu arkadaşımız tarafından bir açıklama yapılmış. İddianame şu anda savcılıkta onay sürecindedir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde iddianamesi hazır diye bir şey söyleyemeyiz. Savcılıkta onay makamında beklemektedir. Şu anda biz de iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.