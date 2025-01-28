Ümit Özdağ'dan gözaltı kararlarına sert tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj paylaştı. Halk TV'deki gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Silivri'de hücrede çalışıyordum ve Halk TV'yi izliyordum. Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alınmış. Halk TV'ye baskı her geçen gün artıyor. Sanki muhalefete düşman ceza hukuku uygulanıyor. Bütün ülkeyi açık bir hapishane mi yapacaksınız? Siz gardiyan, biz… pic.twitter.com/JWNStVJoZ4 — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 28, 2025

Ümit Özdağ açıklamasında;

"Silivri'de hücrede çalışıyordum ve Halk TV'yi izliyordum. Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alınmış. Halk TV'ye baskı her geçen gün artıyor. Sanki muhalefete düşman ceza hukuku uygulanıyor. Bütün ülkeyi açık bir hapishane mi yapacaksınız? Siz gardiyan, biz mahpus. Bu ülkede yaşarsak siz de bizimle birlikte hapishaneye dönüşmüş bir ülkede yaşarsınız. Özgür Türkiye, Özgür Basın." dedi.