Ümit Özdağ’dan Hulusi Akar’a çok sert sözler

Kayseri’de öğrencilerin karne dağıtımına katılan AKP Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, toplu fotoğraf çekimi için CHP Milletvekili Aşkın Genç’i Kürtçe çağırdı.

Akar, Aşkın Genç'i Kürtçe “gel” anlamına gelen “Vara Vara” diyerek çağırdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hulusi Akar’ın CHP’li vekili çağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak ağır sözler sarf etti.

"TEĞMENLERİ BIÇAĞIN ALTINA SEN YOLLAMAK İÇİN ÇALIŞTIN"

Teğmenlerin kılıç çekerek “Atatürk’ün askerleriyiz” dediği için soruşturmaya uğradığını hatırlatan Özdağ, Hulusi Akar’ı hedef alarak, “Teğmenleri bıçağın altına sen yollamak için çalıştın” dedi.

Özdağ yaptığı paylaşımda Hulusi Akar hakkında şunları söyledi,

“Sende bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yaptın ya….Harbiye’de yüzlerce Harbiyeli FETÖ’cü hainler tarafından şok mangaları ile ezilip okuldan ayrılmaya zorlanırken sen Harp Okulu komutanıydın. 15 Temmuz darbesini yapanlar senin en yakın elemanlarındı. Teğmenleri bıçağın altına sen yollamak için çalıştın. Umarım mübarek vatan toprağı seni kabul etmez.”