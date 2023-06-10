Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi sponsorluğunda düzenlenen "Yabancı Damat Türk Gelin" programına tepkiler sürüyor.

Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi

Editör: Özlem KIRAL

Programın afişinde "Göçmenler hakkında değil göçmenlerle konuşmak için her hafta bir araya geliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise projeye İçişleri Bakanlığının destek vermesine tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği projeye bakın. Akıl tutulması diyeceğim ama tutulacak bir akılda yok ortada. Kızlarımıza yabancı damat arayacağınıza oğullarımıza iş bulacak ortam yaratın ki kızlarımıza evlenme teklif edebilsinler."

uo.jpg

fypuungx0aa-qtj.jpg

fyluh0swwaakbqo.jpg

İlgili Haberler
Çamaşır suyuyla et yıkayan Suriyeli işletmenin mührü kırıldı tekrar açıldı. Açılış ruhsatı da vergi levhası da yok
Suriyelilerin evinde yasak aşk cinayeti. Boğazını kesti ülkesine kaçarken yakalandı
Soylu yerine atanan İçişleri Bakanı'nı Erdoğan'a ihbar etti. FETÖ dosyası yalan çıktı
İçişleri Bakanı olamayacağını anlayan Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı Güncel
Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı Ekonomi
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi Spor
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında Dünya
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu Magazin
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı Kültür Sanat
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı