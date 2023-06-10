Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi

Editör: Özlem KIRAL



Programın afişinde "Göçmenler hakkında değil göçmenlerle konuşmak için her hafta bir araya geliyoruz." ifadeleri yer aldı.



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise projeye İçişleri Bakanlığının destek vermesine tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği projeye bakın. Akıl tutulması diyeceğim ama tutulacak bir akılda yok ortada. Kızlarımıza yabancı damat arayacağınıza oğullarımıza iş bulacak ortam yaratın ki kızlarımıza evlenme teklif edebilsinler."