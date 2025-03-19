Ümit Özdağ'dan İmamoğlu operasyonuna sert tepki: Türk devletini, Türk milletine geri vereceğiz

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu operasyonuna sert tepki: Türk devletini, Türk milletine geri vereceğiz

Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek "Türk devletini Türk milletine geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, "İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın. Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk devletini Türk milletine geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" dedi.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu göz altına almıştır. İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın. Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti! Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet."

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