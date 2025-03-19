Ümit Özdağ'dan İmamoğlu operasyonuna sert tepki: Türk devletini, Türk milletine geri vereceğiz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, "İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın. Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk devletini Türk milletine geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" dedi.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: