Ümit Özdağ'dan İmralı gelişmeleri hakkında flaş açıklama: Süreç konusunda konuşmamam için...

38 gündür 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İmralı sürecine dair çalışmalar kapsamında sesinin kısılmasına yönelik planlı bir şekilde tutuklandığını ima eden bir açıklama yaptı.

Özdağ X hesabında yaptığı paylaşımda ayrıca çok konuşulacak ifadelere de yer verdi.

İşte Ümit Özdağ'ın yaptığı paylaşım:

Öcalan’ın Türkiye Cumhuriyeti ve Ortadoğu halklarının kaderini değiştireceği iddia edilen (Tuncer Bakırhan, DEM Başkanı, 25 Şubat 2025) açıklaması bekleniyor. Ancak açıklamanın nasıl olacağı konusunda bile anlaşma yok. Öcalan, canlı yayın ve bir devlet yetkilisi yanın olsun istiyormuş. DEM, video olsun diyor. Adalet Bakanı “Canlı yayın, video mevzuatta yok” diyor.

AKP Genel Başkan Yrd. Efkan Ala ise Öcalan’ın açıklamasına atıfta bulunarak “Şu anda silah bırakma çağrısı yapılabilir. Biz de bekliyoruz. Siyaset sadece bir şeyi beklemez. Beklenenin yapılması için çalışmalar yapar” diyor.

Demek ki, Öcalan’ın açıklaması için çalışmalar yapılmış. Ne gibi? Birisi haricinde ne çalışma yapıldığını bilmiyoruz.

BİLDİĞİMİZ ÇALIŞMA BENİM TUTUKLANMAM.

SÜREÇ KONUSUNDA KONUŞMAMAM İÇİN.

Tuncer Bakırhan ise Öcalan’ın yapacağı açıklama ile ilgili ipuçları veriyor. “Bir dönüm noktasındayız. Türkiye ve Ortadoğu halklarının kaderini değiştirecek bir döneme giriyoruz. 100 sene önce kurulan ulus-devlet, kurtuluş mücadelesine ters düştü. Sistem 100 yıldır tek tipleştirmek istedi ama başaramadı. Kürtlerin mücadelesi bu tek tipleştirmeye sığmadı. Bu renkli mozaiğin bir arada yaşamasının mücadelesini yürütüyoruz.”

Tuncer Bakırhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus-devlet ve üniter devlet niteliklerine açık şekilde itiraz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkarak yeni bir devlet kurmayı öneriyor.